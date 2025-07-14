100 مليون مشاهدة في يوم واحد.. ما حقيقة فيديو الجسر المنهار في أوروبا!

الوكيل الإخباري- انتشر مقطع فيديو مثير على منصات التواصل الاجتماعي يظهر امرأة تسقط أثناء حملها حجرا كبيرا، مما تسبب في تحطم جسر زجاجي مزدحم بالسياح وانهياره بالكامل.

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لكن الحقيقة أن المشهد المروع هو عمل رقمي مصنع بالذكاء الاصطناعي! فأصل الفيديو يعود إلى حساب "ستيبان كوفيتش" (Stjepan Čović)، الذي يعرف نفسه كمبدع محتوى باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.



وقد أرفق المنشور الأصلي على "إنستغرام"، الذي نشر في 10 يوليو 2025، تنويها واضحا يؤكد أن الفيديو "محاكاة مولدة بالذكاء الاصطناعي لأغراض ترفيهية"، مع عبارة: "هذا الفيديو غير حقيقي".



رغم ذلك، تداول الآلاف المقطع دون التطرق إلى كونه مزيفا، وحقق 100 مليون مشاهدة في يوم واحد ما أثار تخوفا وفضولا حول مدى مصداقية مثل هذه المحتويات في ظل انتشار تقنيات التزييف العميق (Deepfake).

#فيديو_منوع #فيديو pic.twitter.com/CJmyo4f9Yy فيديو يحصد 100 مليون مشاهدة في يوم.. انهيار جسر زجاجي بأشخاص في أوروبا #سوشال_الوكيل July 14, 2025