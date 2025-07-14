100 مليون مشاهدة في يوم واحد.. ما حقيقة فيديو الجسر المنهار في أوروبا!

وقد أرفق المنشور الأصلي على "إنستغرام"، الذي نشر في 10 يوليو 2025، تنويها واضحا يؤكد أن الفيديو "محاكاة مولدة بالذكاء الاصطناعي لأغراض ترفيهية"، مع عبارة: "هذا الفيديو غير حقيقي".
رغم ذلك، تداول الآلاف المقطع دون التطرق إلى كونه مزيفا، وحقق 100 مليون مشاهدة في يوم واحد ما أثار تخوفا وفضولا حول مدى مصداقية مثل هذه المحتويات في ظل انتشار تقنيات التزييف العميق (Deepfake).
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