11 دقيقة إضافية من النوم لها مفعول السحر.. اليكم ما كشفه العلماء

الوكيل الإخباري- كشفت دراسة علمية حديثة أن زيادة حصة النوم والمجهود البدني بنسبة طفيفة يوميا قد تساعد في تقليل مخاطر الإصابة بالسكتات وأمراض القلب.





وأكد فريق بحثي من عدة جامعات من بينها سيدني وموناش في أستراليا وساو باولو في البرازيل أن أي زيادة يومية، ولو محدودة، في معدلات النوم والمجهود البدني مع تناول أغذية صحية تقلل بشكل ملموس احتمالات الإصابة بأمراض القلب والشرايين.



وشملت الدراسة، التي نشرتها دورية علمية أوروبية معنية بأمراض القلب، أكثر من 53 ألف شخص بالغ على مدار 8 سنوات.



ووجد الباحثون أن 11 دقيقة إضافية من النوم و4 دقائق ونصف من المجهود البدني، مع تناول كمية توازي ربع كوب من الخضروات يوميا تقلل احتمالات الإصابة بأمراض الشرايين بنسبة تصل إلى 10 بالمئة.



وتشمل طبيعة المجهود البدني المطلوب لتحسين الصحة بعض العادات اليومية مثل الإسراع في السير أثناء الانتقال من مكان لآخر، وصعود الدرجات على الأقدام بدلا من استخدام المصاعد، وحمل حقائب المشتريات على سبيل المثال.



ووجد الباحثون أن هذا المجهود البسيط يساعد في تحسين الصحة بشكل عام، وأن أقصى استفادة تتحقق في حالة الحصول على ما بين 8 إلى 9 ساعات من النوم كل ليلة، وبذل مجهود بدني لمدة 42 دقيقة يوميا، مع تناول وجبات صحية معتدلة.

وذكر الباحثون أن الالتزام بهذه السلوكيات الصحية يقلل مخاطر الإصابة بأمراض القلب بنسبة 57 بالمئة مقارنة بالأشخاص الذين لا يلتزمون بمعايير الحياة الصحية.









