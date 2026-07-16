139 حريقًا في الجزائر خلال يوم.. ومصرع متطوعين

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الوكيل الإخباري- لقي شخصان مصرعهما خلال مشاركتهما في جهود إخماد حرائق الغابات التي اندلعت في مناطق عدة من الجزائر، وسط استمرار مكافحة النيران بواسطة الطائرات والمروحيات وفرق الإطفاء. اضافة اعلان





وأفادت السلطات الجزائرية بأن الضحيتين هما نسراقي العربي (59 عامًا) ومحند أولحاج موقات (41 عامًا)، وقد توفيا متأثرين بإصاباتهما أثناء المساعدة في إخماد حريق بمنطقة بني موحلي في ولاية سطيف شرق البلاد.



وأعلنت الحماية المدنية الجزائرية التعامل مع 139 حريقًا خلال 24 ساعة، تمت السيطرة على 120 منها، فيما استمرت 19 بؤرة مشتعلة في عدة ولايات.



وتأتي هذه الحرائق في ظل موجة حر تضرب البلاد، مع توقعات بارتفاع درجات الحرارة إلى 49 درجة مئوية في بعض المناطق، ما يزيد من خطر انتشار النيران.





