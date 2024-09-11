141قتيلا حصيلة إعصار فيتنام

الوكيل الإخباري- ارتفعت حصيلة ضحايا الإعصار (ياجي) في فيتنام إلى 141قتيلا، و59 مفقودا، وفق ما أعلنته الحكومة الفيتنامية، اليوم الأربعاء.

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ونقلت وكالة الأنباء الفيتنامية الرسمية عن خبراء الأرصاد الجوية "أن منسوب مياه النهر الأحمر في هانوي يرتفع 10 سنتيمترات كل ساعة"، ما يهدد بإغراق مناطق وسط العاصمة هانوي.



وتسببت الأمطار الغزيرة المصاحبة للإعصار في انهيارات أرضية وسيول هائلة في أنحاء شمال فيتنام، وتسببت بأضرار جسيمة بالممتلكات وعطلت الأعمال والصناعة.



كما أغلقت المدارس والجامعات بسبب المخاوف من الفيضانات، في حين أجلت السلطات آلاف السكان الذين يعيشون في المناطق المنخفضة.