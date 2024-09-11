 
الأربعاء 2024-09-11 10:13 ص
 
 

141قتيلا حصيلة إعصار فيتنام

من المصدر
من المصدر
الأربعاء، 11-09-2024 09:26 ص

الوكيل الإخباري-   ارتفعت حصيلة ضحايا الإعصار (ياجي) في فيتنام إلى 141قتيلا، و59 مفقودا، وفق ما أعلنته الحكومة الفيتنامية، اليوم الأربعاء.

اضافة اعلان


ونقلت وكالة الأنباء الفيتنامية الرسمية عن خبراء الأرصاد الجوية "أن منسوب مياه النهر الأحمر في هانوي يرتفع 10 سنتيمترات كل ساعة"، ما يهدد بإغراق مناطق وسط العاصمة هانوي.


وتسببت الأمطار الغزيرة المصاحبة للإعصار في انهيارات أرضية وسيول هائلة في أنحاء شمال فيتنام، وتسببت بأضرار جسيمة بالممتلكات وعطلت الأعمال والصناعة.


كما أغلقت المدارس والجامعات بسبب المخاوف من الفيضانات، في حين أجلت السلطات آلاف السكان الذين يعيشون في المناطق المنخفضة.


يذكر أن الإعصار المدمر "ياجي" ضرب شمال فيتنام، السبت الماضي بسرعة رياح مصاحبة له بلغت 149 كيلومترا في الساعة، حيث يعد أقوى إعصار يضرب البلاد منذ 30 عاما.

 
gnews

أحدث الأخبار

من المصدر

خاص بالوكيل شبان يحطمون لافتات انتخابية ويرمون الحجارة قرب "الداخلية"

تعبيرية

اقتصاد محلي الذهب يُحلق .. غرام 21 يصل إلى 51.3 ديناراً في الأردن

تصوير: نادر أبوحية

أخبار محلية الأمن يوضح حول الخطة الأمنية للانتخابات

تعبيرية

وظائف سائقو عمومي ودراجات .. مدعوون لاستكمال التعيين في الحكومة - أسماء

برنامج الوكيل

فيديو الوكيل المستقلة للانتخاب: انتهاء كل عمليات الفرز وسننتهي من عمليات التجميع خلال ساعات

من المصدر

منوعات 141قتيلا حصيلة إعصار فيتنام

من المصدر

منوعات حيوانات مفترسة تتجول في شوارع نيجيريا

وزارة الصحة

وظائف وزارة الصحة تدعو عشرات الأردنيين لاجراء المقابلات الشخصية (أسماء)



 


الأكثر مشاهدة





عاجل