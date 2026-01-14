2 مليون مخدوع.. كشف حقيقة المؤثرة نيا نوار صاحبة لقب أجمل فتاة في العالم

الوكيل الإخباري- أثار انتشار محتوى المؤثرة الرقمية نيا نوار على منصات التواصل الاجتماعي إعجاب متابعيها، الذين أطلقوا عليها لقب "أجمل فتاة في العالم"، حيث تمتلك 2.5 مليون متابع على تيك توك و212 ألفًا على إنستغرام، وتعرف نفسها بعبارة "فتاة ذات جانب مظلم"، مع تقديم محتوى جريء وغامض على بعض المنصات.

حصدت مقاطعها على تيك توك ملايين المشاهدات، حيث تجاوزت بعض الفيديوهات 17 مليون مشاهدة، مع تفاعل كبير من المتابعين الذين أعربوا عن إعجابهم بجمالها وسحر حضورها الرقمي.



لكن تبين لاحقًا أن نيا نوار ليست شخصية حقيقية، إذ كشف مقطع فيديو على تيك توك أنها مخلوق رقمي (AI)، مع ملاحظات حول تناقضات في ملامح الوجه ولون البشرة، ما دفع المتابعين للتعليق بسخرية على طبيعتها الافتراضية.