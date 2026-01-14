2 مليون مخدوع.. كشف حقيقة المؤثرة نيا نوار صاحبة لقب أجمل فتاة في العالم

حصدت مقاطعها على تيك توك ملايين المشاهدات، حيث تجاوزت بعض الفيديوهات 17 مليون مشاهدة، مع تفاعل كبير من المتابعين الذين أعربوا عن إعجابهم بجمالها وسحر حضورها الرقمي.
لكن تبين لاحقًا أن نيا نوار ليست شخصية حقيقية، إذ كشف مقطع فيديو على تيك توك أنها مخلوق رقمي (AI)، مع ملاحظات حول تناقضات في ملامح الوجه ولون البشرة، ما دفع المتابعين للتعليق بسخرية على طبيعتها الافتراضية.
