200 ضحية يخلفها الإعصار هيلين في أمريكا

الوكيل الإخباري- أكدت مصادر رسمية أميركية، مقتل أكثر من 200 شخص جراء الإعصار هيلين الذي اجتاح ولايات عدة في جنوب شرق الولايات المتحدة وتسبب بدمار واسع، ما يجعله ثاني أعنف إعصار يضرب الولايات المتحدة منذ أكثر من نصف قرن، بحسب واشنطن تايمز.

اضافة اعلان



ودمر الإعصار هيلين مئات الآلاف من البيوت، وقتل 200 شخص على الأقل، في ولايات كارولاينا الشمالية والجنوبية، جورجيا، فلوريدا، تينيسي وفيرجينيا، ما يجعل من إعصار هيلين ثاني أكثر إعصار حصدا للأرواح في البرّ الرئيسي الأميركي خلال أكثر من نصف قرن، بعد الإعصار كاترينا عام 2005.