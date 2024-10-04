200 ضحية يخلفها الإعصار هيلين في أمريكا

ودمر الإعصار هيلين مئات الآلاف من البيوت، وقتل 200 شخص على الأقل، في ولايات كارولاينا الشمالية والجنوبية، جورجيا، فلوريدا، تينيسي وفيرجينيا، ما يجعل من إعصار هيلين ثاني أكثر إعصار حصدا للأرواح في البرّ الرئيسي الأميركي خلال أكثر من نصف قرن، بعد الإعصار كاترينا عام 2005.
ورغم مئات عمليات الإنقاذ في ست ولايات والاستجابة الهائلة التي شملت أكثر من عشرة آلاف عنصر فدرالي لمساعدة رجال الإنقاذ المحليين، فمن المتوقع أن يرتفع عدد القتلى حيث لا يزال هناك العديد من السكان في عداد المفقودين في مناطق جبلية معزولة.
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