 
الجمعة 2024-10-04 03:26 م
 

200 ضحية يخلفها الإعصار هيلين في أمريكا

من المصدر
من المصدر
الجمعة، 04-10-2024 01:56 م

الوكيل الإخباري-   أكدت مصادر رسمية أميركية، مقتل أكثر من 200 شخص جراء الإعصار هيلين الذي اجتاح ولايات عدة في جنوب شرق الولايات المتحدة وتسبب بدمار واسع، ما يجعله ثاني أعنف إعصار يضرب الولايات المتحدة منذ أكثر من نصف قرن، بحسب واشنطن تايمز.

اضافة اعلان


ودمر الإعصار هيلين مئات الآلاف من البيوت، وقتل 200 شخص على الأقل، في ولايات كارولاينا الشمالية والجنوبية، جورجيا، فلوريدا، تينيسي وفيرجينيا، ما يجعل من إعصار هيلين ثاني أكثر إعصار حصدا للأرواح في البرّ الرئيسي الأميركي خلال أكثر من نصف قرن، بعد الإعصار كاترينا عام 2005.


ورغم مئات عمليات الإنقاذ في ست ولايات والاستجابة الهائلة التي شملت أكثر من عشرة آلاف عنصر فدرالي لمساعدة رجال الإنقاذ المحليين، فمن المتوقع أن يرتفع عدد القتلى حيث لا يزال هناك العديد من السكان في عداد المفقودين في مناطق جبلية معزولة.

 
gnews

أحدث الأخبار

من المصدر

عربي ودولي 900 مركز إيواء في لبنان امتلأت بالكامل

تعبيرية

عربي ودولي مصر والسعودية تبحثان التصعيد الإسرائيلي في لبنان

من المصدر

أسواق ومال قفزة كبيرة بأسعار الغذاء عالمياً في أيلول

من المصدر

أسواق ومال أوروبا تتبنى رسوما جمركية على المركبات الكهربائية الصينية

من المصدر

فلسطين 40 ألفا يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك

ارشيفية

فلسطين حصيلة شهداء غزة تناهز الـ 42000

ارشيفية

عربي ودولي جونسون: اكتشفنا جهاز تنصت بمرحاضي بعد استخدامه من نتنياهو

بوتين

عربي ودولي بوتين منفتح على عقد لقاء مع بايدن



 


الأكثر مشاهدة