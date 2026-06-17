الأربعاء 2026-06-17 10:59 ص

230 كيلوغرامًا من الذهب.. سقوط شبكة تهريب ضخمة

يبصثق
تعبيرية
 
الأربعاء، 17-06-2026 08:58 ص

الوكيل الإخباري-   فككت السلطات السويسرية شبكة واسعة لتهريب المجوهرات القديمة بين إيطاليا وسويسرا، بعد ضبط نحو 230 كيلوغرامًا من الذهب المهرب.

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وأظهرت التحقيقات أن أكبر كمية، بلغت نحو 190 كيلوغرامًا، أُدخلت سرًا بين عامي 2021 و2022، مع تهرب ضريبي تجاوز 600 ألف فرنك سويسري، وثبت تورط 3 إيطاليين في العملية.


كما كشفت التحقيقات، بالتعاون مع السلطات الإيطالية، عن قضايا إضافية شملت تهريب 40 كيلوغرامًا أخرى من الذهب، ليرتفع عدد المتهمين إلى 6 أشخاص، فيما قُدرت الضرائب المستحقة بنحو 800 ألف فرنك سويسري.


ولا تزال العقوبات والغرامات بحق المتورطين قيد الدراسة.

 

 
 


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