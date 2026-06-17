230 كيلوغرامًا من الذهب.. سقوط شبكة تهريب ضخمة

وأظهرت التحقيقات أن أكبر كمية، بلغت نحو 190 كيلوغرامًا، أُدخلت سرًا بين عامي 2021 و2022، مع تهرب ضريبي تجاوز 600 ألف فرنك سويسري، وثبت تورط 3 إيطاليين في العملية.
كما كشفت التحقيقات، بالتعاون مع السلطات الإيطالية، عن قضايا إضافية شملت تهريب 40 كيلوغرامًا أخرى من الذهب، ليرتفع عدد المتهمين إلى 6 أشخاص، فيما قُدرت الضرائب المستحقة بنحو 800 ألف فرنك سويسري.
ولا تزال العقوبات والغرامات بحق المتورطين قيد الدراسة.
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