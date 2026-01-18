3 أشهر على سرقة القرن… أين اختفت جواهر اللوفر؟

الوكيل الإخباري- بعد ثلاثة أشهر على سرقة مجوهرات التاج الفرنسي من متحف اللوفر في باريس، بقيمة نحو 88 مليون يورو، لا يزال مصيرها مجهولاً رغم توقيف أربعة مشتبه بهم منذ أواخر تشرين الثاني.



السرقة وقعت في وضح النهار خلال ثماني دقائق فقط، باستخدام رافعة ودراجات كهربائية، وتنكر المنفذون بزي عمال بناء، تاركين آثار حمض نووي، بينما أظهرت التحقيقات أنهم خططوا للعملية باحترافية، رغم عدم انتمائهم لعصابات كبرى.



الحادثة كشفت ثغرات أمنية بالمتحف، واضطرت الإدارة لاتخاذ إجراءات طارئة، فيما تتعدد الفرضيات حول مصير المجوهرات، سواء ببيعها أو إخفائها داخل فرنسا أو خارجها.

