3 أشهر على سرقة القرن… أين اختفت جواهر اللوفر؟

السرقة وقعت في وضح النهار خلال ثماني دقائق فقط، باستخدام رافعة ودراجات كهربائية، وتنكر المنفذون بزي عمال بناء، تاركين آثار حمض نووي، بينما أظهرت التحقيقات أنهم خططوا للعملية باحترافية، رغم عدم انتمائهم لعصابات كبرى.
الحادثة كشفت ثغرات أمنية بالمتحف، واضطرت الإدارة لاتخاذ إجراءات طارئة، فيما تتعدد الفرضيات حول مصير المجوهرات، سواء ببيعها أو إخفائها داخل فرنسا أو خارجها.
