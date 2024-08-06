3 أشياء لا ينبغي تركها في السيارة أثناء موجة الحر

الوكيل الإخباري- يحذر الخبراء من خطورة ترك 3 أشياء داخل السيارة أثناء موجة الحر في فصل الصيف.

وفيما يلي العناصر التي لا ينبغي الاحتفاظ بها في سيارتك أبدا:

الأدوية

ينبغي حفظ الأدوية في درجة حرارة محددة، وقد ننسى بعض الأدوية الشائعة، بما في ذلك الباراسيتامول (حده 25 درجة مئوية)، في السيارة أثناء التنقل إلى العمل أو في نزهة صيفية.

وأوضح الخبراء أن الحرارة العالية قد تؤثر على الدواء وتجعله عديم الفائدة.

لذا، من الأفضل دائما التحقق من ملصقات الأدوية لمعرفة ما إذا كان هناك حد معين لدرجة الحرارة المناسبة لكل دواء.

المياه المعبأة

يمكن أن يكون الجفاف خطيرا وقد يؤثر على قيادة السيارة، ولكن تذكر دائما إزالة عبوات المياه البلاستيكية (ذات الاستخدام الواحد) من السيارة، حيث يمكن أن تتسبب الحرارة العالية في تسرب مواد كيميائية مثل مركب يسمى "بولي إيثيلين تيرفثالات" (PET) من البلاستيك إلى الماء، ما قد يؤثر على طعم ولون الماء.



كريم الوقاية من الشمس

يعد كريم الوقاية من الشمس عنصرا حيويا يجب أن يكون معك أثناء موجة الحر، ولكن تركه في سيارتك قد يجعله يسخن ويفقد فعاليته، على غرار الدواء.

ويمكن للحرارة أيضا أن تتسبب في تمدد العبوة مع تراكم الضغط، ما يؤدي إلى انفجارها.

ويُنصح بوضع مظلات الشمس العاكسة، والتي يمكن أن تساعد في الحفاظ على برودة السيارة من الداخل أثناء ركنها.