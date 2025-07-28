3 خطوات بسيطة لتجميد المانجو بشكل مثالي لاستخدامها طوال العام

1. اختيار المانجو المناسبة
اختاري حبات مانجو ناضجة باعتدال – قشرتها مرنة قليلًا ولبّها متماسك. تجنبي الثمار القاسية غير الناضجة أو الطرية جدًا، لأنها قد تؤثر على جودة التخزين.
2. تقشير وتقطيع قبل التجميد
اغسلي المانجو جيدًا، ثم قشّريها وأزيلي النواة. قطّعيها إلى مكعبات أو شرائح، ورصّيها على صينية في طبقة واحدة وضعيها في الفريزر حتى تتجمّد بالكامل.
3. تخزين سهل ومحكم
بعد التجميد، انقلي القطع إلى أكياس أو علب محكمة الغلق، وقسّميها حسب الكمية المناسبة لاستخدامك. ضعي تاريخ التخزين، حيث تبقى صالحة حتى 6 أشهر.
يمكنكِ لاحقًا استخدام المانجو المجمدة في تحضير عصائر طبيعية، أو حلويات مثل تورتة المانجو، كيك المانجو، أو المهلبية.
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