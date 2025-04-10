3 طرق بسيطة تمنع التصاق المخبوزات بالصينية

استخدام ورق الزبدة أو ورق الألومنيوم
لتجنب التصاق المخبوزات بالصينية، يمكن تغطية القاع والجوانب بورق الزبدة أو ورق الألومنيوم. هذا يحمي الصينية من المواد اللاصقة ويوفر لك سهولة في إخراج المخبوزات بعد الخبز.
دهن الصينية بالزبدة أو الزيت ورشها بالدقيق
دهن الصينية بالقليل من الزبدة أو الزيت ثم رشها بالدقيق، يعتبر من الطرق التقليدية الفعالة. الدقيق يساعد على تكوين طبقة تحمي العجينة من الالتصاق.
استخدام رذاذ الطهي
رذاذ الطهي (مثل زيت الطبخ على هيئة رذاذ) يعد طريقة سهلة وسريعة لتغطية سطح الصينية. هذه الطريقة تمنع التصاق المخبوزات دون الحاجة لإضاعة الوقت في تحضير الزبدة أو الزيت والدقيق.
باتباع هذه الطرق البسيطة، ستحصل على مخبوزات خالية من الالتصاق وسهلة التقديم!
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