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3 علماء يفوزون بجائزة نوبل في الكيمياء

الأمريكيين ديفيد بيكر وجون جامبر، والبريطاني ديميس هاسابيس
الأمريكي جون جامبر، والبريطاني ديميس هاسابيس ، والأمريكي ديفيد بيكر
الأربعاء، 09-10-2024 03:47 م

الوكيل الإخباري-   أعلنت الأكاديمية الملكية السويدية للعلوم اليوم الأربعاء منح جائزة نوبل في الكيمياء للأمريكيين ديفيد بيكر وجون جامبر، والبريطاني ديميس هاسابيس، لعملهم على التنبؤ ببنية البروتينات باستخدام الذكاء الاصطناعي.

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وقالت لجنة الجائزة في بيان خلال الإعلان عن الفائزين في العاصمة السويدية ستوكهولم إن بيكر حصل على نصف الجائزة عن "التصميم الحاسوبي للبروتين"، بينما تقاسم هاسابيس وجامبر النصف الآخر من المكافأة المرموقة عن "توقع بنية البروتين".


ويعمل بيكر في جامعة واشنطن في سياتل، بينما يساهم هاسابيس وجامبر في شركة غوغل ديب مايند في لندن.


جائزة عالمية
وتعد جائزة نوبل واحدة من أهم الجوائز العالمية، والتي بدأ الإعلان عنها في الأول من أمس الإثنين في العاصمة السويدية ستوكهولم.


في العام الماضي، منحت الجائزة لثلاثة علماء تقديراً لعملهم على النقاط الكمومية، وهي جزيئات صغيرة يبلغ قطرها بضعة نانومترات فقط، قادرة على إطلاق ضوء ملون ساطع للغاية، وتستخدم في مجالات متعددة مثل الإلكترونيات والتصوير الطبي.

 

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