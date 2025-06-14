"300 قطعة استثنائية".. أكبر مزاد لمُقتنيات الأميرة ديانا في بيفرلي هيلز - صور

الوكيل الإخباري- تستعد دار Julien’s Auctions الأميركية لتنظيم أكبر مزاد علني يُعرض فيه عدد غير مسبوق من مقتنيات الأميرة الراحلة ديانا، وذلك في معرض سيُقام يوم 26 يونيو الجاري في فندق "بينينسولا بيفرلي هيلز" بولاية كاليفورنيا.

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ويضم المعرض، الذي يحمل عنوان "أسلوب الأميرة ديانا ومجموعة ملكيّة"، أكثر من 300 قطعة استثنائية تنتمي إلى الأميرة ديانا وأفراد آخرين من العائلة الملكية البريطانية، ما يجعله الحدث الأضخم من نوعه حتى الآن.



مقتنيات نادرة ومؤثرة

يشمل المزاد مجموعة من أشهر الأثواب الملكية التي ارتدتها الأميرة ديانا في مناسبات عامة، إلى جانب إكسسوارات أيقونية وبطاقات بخط يدها، وحتى قطع قماش من فستان زفافها الشهير.



من بين القطع المنتظرة، ثوب أزرق بنقوش الأزهار ارتدته ديانا خلال زيارات لأطفال مرضى في المستشفيات، عُرف باسم "ثوب العناية"، ويُتوقع أن يُباع بسعر يتجاوز 200 ألف دولار. كما سيُعرض ثوب كريمي من تصميم كاثرين والكر، ارتدته ديانا أثناء جولتها في السعودية عام 1986، ويقدّر سعره بين 200 و300 ألف دولار.



وسيضم المزاد أيضاً طقماً من الحرير الأصفر للمصمم بروس أولدفيلد، وثوباً أسود شهيراً يعرف باسم "ثوب الانتقام"، الذي ارتدته ديانا بعد انفصالها عن الأمير تشارلز، والذي أصبح رمزاً لاستقلاليتها.



من الأناقة إلى الرمزية

المزاد لا يقتصر على الأزياء فحسب، بل يشمل مقتنيات عاطفية وشخصية مثل حقيبة Lady Dior السوداء التي أُهديت إلى الأميرة من قبل السيدة الفرنسية الأولى برناديت شيراك عام 1995، إضافة إلى بطاقات شكر بخط يد الأميرة كانت ترسلها لأصدقائها وموظفيها.



تاريخ حافل بالمزادات

يأتي هذا المزاد بعد سلسلة من المزادات الناجحة المرتبطة بمقتنيات الأميرة ديانا، أبرزها المزاد الذي أشرفت عليه بنفسها عام 1997 قبل وفاتها، والذي عرضت فيه 79 من أثوابها، وجمع حينها أكثر من 3.26 مليون دولار لصالح مؤسسات خيرية.



وفي الأعوام الأخيرة، شهدت مقتنيات ديانا ارتفاعاً كبيراً في القيمة، إذ بيع فستان من توقيع جاك أزاجوري ارتدته عام 1985 بمبلغ قياسي بلغ 1.4 مليون دولار، كما بيع زوج من أحذيتها مقابل 390 ألف دولار عام 2024.



ويؤكد مارتن نولان، الشريك المؤسس لدار جوليان، أن ما يميّز مقتنيات ديانا هو الأسلوب الخالد والأثر العاطفي الذي تركته في قلوب الناس، مشيراً إلى أن الأزياء التي اختارتها بدقّة شكّلت هوية بصرية صمدت أمام اختبار الزمن.









