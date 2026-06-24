322 مليون دولار.. فهل يستحق الفيلم كل هذا النجاح؟

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الوكيل الإخباري- حقق فيلم The Mandalorian and Grogu إيرادات بلغت 322 مليونًا و39 ألف دولار عالميًا منذ طرحه في دور العرض يوم 22 مايو، من بينها 172 مليونًا و39 ألف دولار في الولايات المتحدة، و150 مليون دولار من الأسواق العالمية. اضافة اعلان





ويشهد الفيلم عودة بيدرو باسكال بدور دين دجارين إلى جانب جروجو، في مغامرة جديدة ضمن عالم Star Wars، بإخراج جون فافرو.



وتباينت ردود الفعل حول العمل؛ إذ أشاد بعض النقاد بالإثارة والأجواء السينمائية، بينما رأى آخرون أنه أقرب إلى حلقة مطولة من المسلسل ويعتمد بشكل كبير على المؤثرات البصرية.









