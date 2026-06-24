322 مليون دولار.. فهل يستحق الفيلم كل هذا النجاح؟

ويشهد الفيلم عودة بيدرو باسكال بدور دين دجارين إلى جانب جروجو، في مغامرة جديدة ضمن عالم Star Wars، بإخراج جون فافرو.
وتباينت ردود الفعل حول العمل؛ إذ أشاد بعض النقاد بالإثارة والأجواء السينمائية، بينما رأى آخرون أنه أقرب إلى حلقة مطولة من المسلسل ويعتمد بشكل كبير على المؤثرات البصرية.
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