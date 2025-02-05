4 أشياء يجب ألا تضعها خلف باب منزلك.. قد تؤثر سلبا على طاقتك وحالتك المالية

الوكيل الإخباري- كشفت خبيرة طاقة المكان، الدكتورة مها العطار، في مكالمة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح" على قناة "إكسترا نيوز"، عن بعض الأشياء التي يجب تجنب وضعها خلف باب المنزل، لما لها من تأثيرات سلبية على طاقة المكان.

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وأكدت "مها" أن باب الشقة يعد "مفتاح" المنزل والمتحكم الرئيسي في حالته العامة، حيث أن الأشياء الموجودة داخله تتفاعل مع بعضها البعض وتؤثر على الطاقة المحيطة. لذلك، يجب الاهتمام بمكان وضع كل شيء داخل المنزل، وخاصة الأشياء التي توضع خلف الباب مباشرة.



وأوضحت "مها" أن من بين الأشياء التي يجب تجنب وضعها خلف الباب:

الطاولة

لا يجب وضع حافظة النقود على طاولة خلف الباب، حيث يرمز ذلك إلى خروج المال من المنزل، مما قد يؤدي إلى قلة الأموال وتشتت الوضع المالي.



الورد المجفف

الورد المجفف يرمز للطاقة السلبية ويعطي انطباعًا بالجفاف داخل المنزل. ينصح باستبداله بنباتات الظل الطبيعية التي تعزز الطاقة الإيجابية والحياة.



الساعة

وضع الساعة خلف الباب قد يسبب الشعور بالضغط والتوتر عند رؤيتها فور الدخول أو الخروج، مما قد يؤدي إلى القلق والإحساس بالنحس.



شنط السفر

وجود شنطة السفر خلف الباب يعطي انطباعًا بأنك دائم الاستعداد للمغادرة أو ترك المنزل، ما قد يؤثر سلبًا على طاقة الاستقرار داخل المنزل.



تجنب هذه الأخطاء قد يساعد في تحسين طاقة المنزل ويدعم استقرارك المالي والنفسي.