4 خطوات لتجنب ندم التسوق الإلكتروني وتنظيم الميزانية

الوكيل الإخباري- تلجأ الكثير من الفتيات للتسوق الإلكتروني لشراء مستحضرات العناية أو الملابس والأجهزة، لكن بعد إتمام الطلب، تختلط مشاعر الحماس بالقلق من تأثير الشراء على الميزانية الشهرية، ما يسبب شعورًا بالندم. ولتفادي هذا، ينصح موقع HerMoney باتباع 4 خطوات عملية:

تحديد وقت محدد للتسوق

اختاري يومًا في الأسبوع أو الشهر للتسوق الإلكتروني، لتقليل المشتريات العشوائية وجعل قرارات الشراء أكثر وعيًا.

وضع ميزانية شهرية للتسوق

خططي لنفقاتك وحددي قيمة مخصصة للشراء والادخار، ما يساعدك في اتخاذ قرارات مالية مدروسة.

تحديد هدف الشراء

اسألي نفسك قبل إتمام الطلب: هل المنتج ضروري؟ هل سأستخدمه؟ هذا يمنع الشراء بدافع الاندفاع.

الاعتماد على الدفع النقدي

احذفي بيانات بطاقتك الائتمانية من المواقع، لتمنحي نفسك فرصة لإعادة التفكير قبل إتمام أي عملية شراء.

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