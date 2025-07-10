4 عادات تزيد فاتورة الكهرباء.. تجنبها لترشيد الاستهلاك

الوكيل الإخباري- حذّر جهاز مرفق تنظيم الكهرباء وحماية المستهلك التابع لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة من بعض العادات والسلوكيات اليومية الخاطئة التي تؤدي إلى ارتفاع قيمة فاتورة الكهرباء الشهرية، خاصة مع تصاعد درجات الحرارة خلال فصل الصيف وزيادة الاعتماد على الأجهزة الكهربائية.

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وفي بيان نشره الجهاز عبر صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك"، دعا المواطنين إلى المشاركة الإيجابية في ترشيد استهلاك الكهرباء، مؤكدًا أن الالتزام ببعض الإرشادات البسيطة يسهم في خفض قيمة الفاتورة الشهرية، إلى جانب دعم جهود الدولة في تجاوز أزمة تخفيف الأحمال خلال ذروة الصيف.



4 خطوات أساسية لتقليل استهلاك الكهرباء:

- إزالة الثلج المتراكم في الفريزر:

أوضح الجهاز أن تراكم الثلج داخل الفريزر أو الديب فريزر يؤدي إلى زيادة استهلاك الطاقة، ومن ثم يُفضل إزالته بشكل دوري.



- تقليل عدد مرات فتح باب الثلاجة:

فتح باب الثلاجة بشكل متكرر يؤدي إلى فقدان التبريد وزيادة استهلاك الكهرباء. ونصح الجهاز باستخدام مبرد مياه أو كولمان خلال فصل الصيف لتقليل الاعتماد على الثلاجة في الشرب.



- فصل الأجهزة الإلكترونية عند عدم الاستخدام:

أكد الجهاز أن ترك الأجهزة مثل التلفزيون أو الكمبيوتر أو شواحن الهواتف موصولة بالكهرباء بعد إيقافها يؤدي إلى استهلاك غير ضروري للطاقة، داعيًا إلى فصلها تمامًا بعد الانتهاء من استخدامها.



- إطفاء الإضاءة غير الضرورية:

شدد الجهاز على أهمية إغلاق الأنوار في الأماكن غير المستخدمة، باعتبار أن الإضاءة المستمرة دون داعٍ من أكثر السلوكيات التي تؤدي إلى هدر الكهرباء.



ويأتي هذا التوجيه في إطار حملة توعوية أطلقتها الوزارة بهدف تشجيع المواطنين على تغيير أنماط استهلاكهم اليومي، بما يساهم في تقليل الضغط على الشبكة الكهربائية وتحقيق وفرة في الطاقة خلال شهور الصيف.