الخميس 2025-04-10 12:32 م
 

4 كلمات تحمل الامتنان تنتظرها الأم من أطفالها عند نضوجهم

للا
تعبيرية
 
الخميس، 10-04-2025 11:19 ص

الوكيل الإخباري- تمر الأيام بسرعة، وتجد الأم نفسها مشغولة بتفاصيل الحياة اليومية، معتقدة أن جهودها لا تقدر، ولكن مع مرور الوقت، يدرك الأطفال قيمة تلك اللحظات. إليكِ بعض العبارات التي تحلم كل أم بسماعها من أطفالها عندما يكبرون، وفقًا لموقع imom:

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"شكرًا لكِ أمي"
رغم بساطتها، إلا أن هذه الكلمة تحمل معاني عميقة، تعبيرًا عن الامتنان بعد أن يدرك الأبناء تضحيات أمهاتهم.


"كانت طفولتي جميلة"
لن ينسى الأطفال الشعور بالأمان والحب داخل المنزل، وستظل هذه الذكريات تلمس قلب الأم.


"هل تتذكرين عندما...؟"
اللحظات البسيطة التي كانت تبدو غير مهمة ستظل محفورة في ذهن الأطفال، وتكون أحيانًا مصدرًا للسعادة عند التذكر.


"لماذا لم تفعلي...؟"
هذا السؤال يعكس محاولة الأبناء فهم القرارات التي اتخذتها أمهاتهم في الماضي، وما وراءها من حب وحرص على مصلحتهم.

 

اليوم السابع 

 
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