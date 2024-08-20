4 نصائح للخصوصية والأمان في نشر الصور

فمع الانتشار المتزايد لوسائل التواصل الاجتماعي ومنصات مشاركة الصور، أصبح التغاضي عن الأخطار المحتملة، المرتبطة بشدة بالكشف عن كثير من المعلومات الشخصية، أسهل من أي وقت مضى.
تفاصيل الموقع
لتعزيز السلامة الشخصية، تجنب مشاركة الصور التي قد تكشف عن الأماكن المتكررة الزيارة، وبالأخص المنزل. إذ يمكن للصور التي تحتوي على معالم، أو لافتات شوارع، أو وسوم جغرافية يمكن التعرف عليها أن تحدد مكان تواجد أحدهم بدقة. وقد تكشف حتى التفاصيل الدقيقة في الخلفية عن موقع ما دون دراية. ولتقليل المخاطر، من الأفضل مشاركة هذه الأنواع من الصور مع الأصدقاء والعائلة فقط، واختيار الصور المجردة من العلامات البارزة.
التحديثات في الوقت الحقيقي
إن مشاركة المعلومات في الوقت الفعلي، مثل الموقع الحالي، أو المدة التي سيمكث فيها أحدهم هناك، أو كيف يبدو شكله، يمكن أن تستقطب انتباهًا غير مرغوب فيه. ومن الأدعى للأمان اقتصار مثل هذه التحديثات على دائرة من الأصدقاء. أما للجمهور الأوسع، فكر في مشاركة هذه التحديثات بعد الانتهاء من المخططات.
الوثائق
من المهم تفحص الصور بعناية قبل نشرها بحثًا عن أي مستندات مرئية، مثل بطاقات الهوية، أو العناوين المنزلية، أو السجلات الطبية، أو الوصفات الدوائية، أو كشوف الحسابات المصرفية، أو فواتير الخدمات. فمن المهم الحرص على عدم ظهور أي معلومات حساسة.
خطط السفر
حين تكون في إجازة، من الأفضل مشاركة التحديثات والصور مع مجموعة مقربة من الأصدقاء فقط. ذلك لأن الابتعاد عن العمل والتركيز على الاسترخاء يمكن أن يخلق فرصًا لهجمات موجهة، مثل قيام أحدهم بانتحال شخصية، لذا من الأفضل إبقاء خطط السفر خاصة حتى العودة إلى المنزل.
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