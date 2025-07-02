4 نصائح لنوم مريح في ليالي الصيف

الوكيل الإخباري- مع ارتفاع درجات الحرارة خلال ليالي الصيف، يجد كثيرون صعوبة في الحصول على قسط كافٍ من النوم. ويشير خبراء النوم إلى أن الجسم يحتاج إلى أن يبرد قبل النوم وأثناءه للحفاظ على جودة النوم، لكن الحرارة المرتفعة قد تعيق هذه العملية الطبيعية.

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وأوضح الدكتور مايكل غراديسار، رئيس قسم علم النوم في تطبيق Sleep Cycle الأسترالي، لموقع "فوكس نيوز"، أن درجات الحرارة المرتفعة ليلًا تمنع الجسم من التخلص من الحرارة عبر اليدين والقدمين والوجه، وهي عملية ضرورية للدخول في مرحلة النوم العميق.



وأضاف أن "ارتفاع حرارة الجسم أثناء الليل يؤدي إلى اضطرابات في النوم، من خلال الاستيقاظ المتكرر والتعرق الليلي وتراجع جودة النوم"، مشيرًا إلى أن التأثير يكون أشد لدى من يعانون الأرق أو التفكير المفرط، إذ تشكّل الحرارة العالية عامل ضغط إضافي يعقّد العودة إلى النوم بعد الاستيقاظ.



4 نصائح لتحسين النوم في ليالي الصيف الحارة:

تهيئة بيئة نوم أكثر برودة

ينصح غراديسار بفتح النوافذ في وقت مبكر من المساء لتهوية الغرفة، ثم إغلاقها قبل النوم لتقليل الضوضاء. كما يؤكد أهمية إبقاء غرفة النوم مظلمة وهادئة وباردة.

يمكن استخدام المروحة أو المكيّف لتحريك الهواء وتبريد الجسم، ما يقلل احتمالية التعرق الليلي ويساعد على الاستغراق في النوم.



استخدام الماء لخفض حرارة الجسم

إلى جانب شرب الماء للترطيب، يُفضل الاستحمام بماء فاتر أو السباحة مساءً. فغمر الجسم بالماء البارد يُخفض حرارة الجسم الأساسية، مما يسهل النوم.



إعادة التفكير في أغطية السرير

الأغطية الثقيلة تحتفظ بالحرارة، ما يُعيق النوم. ويقترح غراديسار كشف الغطاء لمدة 30 إلى 60 ثانية قبل استخدامه مجددًا بعد أن يبرد.

كما يشير إلى ما يُعرف بطريقة النوم الإسكندنافية، حيث يستخدم كل فرد من الزوجين غطاءً منفصلًا لتقليل تبادل حرارة الجسم. وينصح باستخدام أغطية مصنوعة من مواد طبيعية قابلة للتنفس وامتصاص الرطوبة، محذرًا في الوقت ذاته من الإفراط في الاعتماد على الأغطية "المبرّدة" بسبب قلة الأدلة العلمية حول فعاليتها.



تجنّب بعض المشروبات قبل النوم

بعض المشروبات قد ترفع حرارة الجسم من خلال تسارع ضربات القلب وتوسّع الأوعية الدموية، ما يسبب شعورًا أوليًا بالدفء ويضعف قدرة الجسم على التبريد. كما أنها قد تؤدي إلى الاستيقاظ المتكرر خلال الليل، حتى عند استهلاكها بكميات معتدلة.



خلاصة:

رغم بساطة هذه التعديلات في نمط الحياة، يؤكد الدكتور غراديسار أنها قد تُحدث فرقًا ملحوظًا في جودة النوم، وتقلل من آثار الحرارة المزعجة خلال فصل الصيف.