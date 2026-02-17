4 وضعيات قيادة شائعة تضر بالظهر والرقبة

الوكيل الإخباري- يقود كثير من الأشخاص سياراتهم يوميًا بوضعيات جلوس خاطئة قد تُجهد الظهر والرقبة بشكل كبير.



وفي هذا الصدد، كشف جوش نيوسوم، أخصائي تقويم العمود الفقري في عيادة Ancoats، عن أربع وضعيات قيادة شائعة تؤثر سلبًا في الجسم، مع نصائح بسيطة لتصحيحها والقيادة بشكل صحي.



1- وضعية الأفعوانية

يجلس السائق بأكتاف مرفوعة وقبضة مشدودة على عجلة القيادة، ما يسبب توترًا مستمرًا في الرقبة والكتفين والذراعين.



وقال نيوسوم: «مع مرور الوقت، يؤدي هذا التوتر إلى إجهاد العضلات وتيبّسها، خاصة في الازدحام المروري حيث لا يسترخي الجسم تمامًا».



2- وضعية العصابة

تتضمن إمالة المقعد إلى الخلف بشكل مفرط مع الميل إلى أحد الجانبين.



ويضيف نيوسوم: «قد تشعر بالراحة مؤقتًا، لكن أحد جانبي الجسم يتحمل جهدًا أكبر، ما يزيد الضغط على أسفل الظهر والوركين أثناء الرحلات الطويلة».



3- وضعية المتسابق

يجلس السائق إلى الخلف مع مدّ الذراعين والساقين، محاكيًا أسلوب سائقي السباقات.



وأوضح نيوسوم: «هذا يقلّل قدرة الجسم على امتصاص الصدمات، ويزيد الضغط على الكتفين والوركين وأسفل الظهر، خصوصًا في الزحام المروري».



4- وضعية الهامستر

تتمثل في الجلوس قريبًا جدًا من عجلة القيادة مع انحناء الظهر.



وأشار نيوسوم: «تسبب هذه الوضعية ضغطًا مستمرًا على الرقبة والعمود الفقري العلوي، وتعد سببًا رئيسيًا لتيبّس العضلات لدى سائقي السيارات يوميًا».



كيف تقود بشكل صحيح؟



أُطلق على وضعية القيادة المثالية اسم «المحترف»، وتشمل:



الجلوس بوضع مستقيم مع رفع الوركين قليلًا عن مستوى الركبتين.



ثني المرفقين برفق.



إسناد الرأس إلى مسند الرأس.

