الثلاثاء 2025-04-29 12:04 م
 

4 وفيات من عائلة واحدة جراء انزلاق للتربة في الجزائر

ؤيبر
من موقع الحادث
 
الثلاثاء، 29-04-2025 10:11 ص

الوكيل الإخباري- شهدت بلدية وهران الجزائرية فاجعة إنسانية، بعد وفاة أربعة أشخاص من عائلة واحدة، إثر حادث انزلاق للتربة تسبب في انهيار خمس سكنات قصديرية بمنطقة "أرض شباط".

اضافة اعلان


وأفادت مصالح الحماية المدنية أن الحادث أسفر عن وفاة أربعة أشخاص تتراوح أعمارهم بين 5 و43 سنة، وإصابة 13 آخرين بجروح متفاوتة، نُقلوا إلى المستشفى لتلقي العلاج، وتتراوح أعمارهم بين 12 و75 سنة.


وتدخلت فرق الإنقاذ فور وقوع الانهيار، في محاولة لإجلاء الضحايا وتقديم الإسعافات الأولية للمصابين، وسط ظروف ميدانية صعبة نتيجة طبيعة الانزلاق المفاجئ.

 

روسيا اليوم  

 
gnews

أحدث الأخبار

الليرة الذهبية

اقتصاد محلي بعد انخفاض أسعار الذهب .. تعرف على سعر الليرة الإنجليزي والرشادي في الأردن

ؤلت

أخبار الشركات كابيتال بنك يطلق حملته الجديدة للتوفير تحت شعار "بنربحك شو ما بدك"

ا

أخبار محلية الجمعية الأردنية للسياحة الوافدة تعقد اجتماعي الهيئة العامة العادي وغير العادي

بطاقة حياك

أخبار محلية البدء باستقبال طلبات الاستفادة من بطاقة حيّاك - تعرف على تفاصيلها

ا

أخبار محلية الذكرى الرابعة لوفاة الأمير محمد اليوم الثلاثاء

تعبيرية

أسواق ومال انخفاض أسعار النفط مع تباطؤ الاقتصاد وتراجع توقعات الطلب

السيد أسامة خالد سمارة الزعبي

مناسبات تعيين أسامة الزعبي مديرا عاما تنفيذيا لشركة الاردن الدولية للتأمين

الدكتور بسام التلهوني

أخبار محلية وزير العدل يؤكد على تعزيز التعاون في المجالات القضائية والقانونية بين الأردن والعراق



 
 





الأكثر مشاهدة