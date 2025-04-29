4 وفيات من عائلة واحدة جراء انزلاق للتربة في الجزائر

الوكيل الإخباري- شهدت بلدية وهران الجزائرية فاجعة إنسانية، بعد وفاة أربعة أشخاص من عائلة واحدة، إثر حادث انزلاق للتربة تسبب في انهيار خمس سكنات قصديرية بمنطقة "أرض شباط".

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وأفادت مصالح الحماية المدنية أن الحادث أسفر عن وفاة أربعة أشخاص تتراوح أعمارهم بين 5 و43 سنة، وإصابة 13 آخرين بجروح متفاوتة، نُقلوا إلى المستشفى لتلقي العلاج، وتتراوح أعمارهم بين 12 و75 سنة.



وتدخلت فرق الإنقاذ فور وقوع الانهيار، في محاولة لإجلاء الضحايا وتقديم الإسعافات الأولية للمصابين، وسط ظروف ميدانية صعبة نتيجة طبيعة الانزلاق المفاجئ.