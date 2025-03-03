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40 ثانية من الإثارة والرعب تنتهي بإصابة 16 شخصًا داخل سفينة سياحية - فيديو

رحلة بحرية تتحول إلى كابوس
رحلة بحرية تتحول إلى كابوس
الإثنين، 03-03-2025 07:22 ص
الوكيل الإخباري-   أُصيب 16 شخصًا إثر تعرض سفينة سياحية في سيدني لأمواج عاتية تسببت في ميلانها بزاوية 14 درجة.اضافة اعلان


ووفقًا لتقارير قناة 9 News، فوجئ ركاب سفينة برينسيس كروزيس التابعة لشركة Crown Princess بحالة البحر الهائجة أثناء بدء رحلتهم عبر ميلفورد ساوند بالقرب من نيوزيلندا في 25 فبراير.

وأظهرت لقطات صادمة طاقم المطبخ وهم يتشبثون بالطاولات للحفاظ على توازنهم، بينما كانت الأدوات والمعدات تتطاير في الأرجاء. كما تناثر الطعام على الأرضيات، وانقلبت الرفوف، وتكسرت الأطباق في كل مكان.

وأدى التغيير المفاجئ في اتجاه السفينة إلى فيضان أحد أحواض السباحة على سطحها، مما دفع الركاب إلى الاحتماء داخل كبائنهم.

وأفادت التقارير بأن 13 راكبًا و3 من أفراد الطاقم تعرضوا لإصابات طفيفة.

وصرح أحد الركاب بأنه كان عليه أن "يتمسك بقوة" أثناء ممارسته رياضة المشي اليومية على متن السفينة، قائلاً: "كنت أسير كالمعتاد، وفجأة شعرت بأن السفينة تميل بشكل حاد، وانزلقت الطاولات والكراسي عبر الغرفة، بينما انزلقت فتاة على كرسيها نحو حوض السباحة."

وقال راكب آخر كان يتناول الطعام في الطابق السادس إنه شعر بالميلان المفاجئ للسفينة قبل أن تعم الفوضى، مضيفًا: "شعرت بالسفينة تبدأ في الميل، ثم مالت بشكل كبير وبدأت تتحرك بسرعة، وكنا نرى الأمواج العاتية من نوافذ المطعم." كما ذكر أنه سمع أصوات تحطم قادمة من المطبخ خلال الحادث الذي استمر 40 ثانية.

وعن درجة الرعب التي شعر بها، قال أحد الركاب: "على مقياس من 1 إلى 10، سأعطي هذه التجربة درجة 8.5 إلى 10. هذه رحلتنا السابعة مع برينسيس كروزيس، ولم يحدث شيء كهذا من قبل."

وأكد القبطان للركاب بعد الحادث أن السفينة تعرضت لعاصفة رياح قوية بلغت سرعتها 86 ميلًا في الساعة، مما أدى إلى زيادة سرعتها بشكل مفاجئ وحدوث الميلان. وأوضح أن السفينة لم تكن في خطر.

وعلى الرغم من التجربة المرعبة، قال أحد الركاب إنه لن يتردد في القيام برحلات بحرية مستقبلية.

وتستوعب السفينة 3080 راكبًا و1200 من أفراد الطاقم، وتتراوح تكلفة الرحلة البحرية التي تستغرق 7 أيام بين 1000 و5000 دولار أمريكي للفرد، وفقًا لحجم الغرفة.

وكانت السفينة في يومها الثالث من رحلة تستغرق 14 يومًا ذهابًا وإيابًا من سيدني، ومن المتوقع أن تعود إلى المدينة الأسترالية في 8 مارس، بعد أن تُبحر حول نيوزيلندا بالكامل، وفقًا لموقع CruiseMapper المتتبع للرحلات البحرية.



روسيا اليوم
 
gnews

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