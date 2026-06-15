5 آلاف ميل على الأقدام.. امرأة تصنع التاريخ برسالة إنسانية مؤثرة

الوكيل الإخباري- سجّلت الممرضة السابقة كيت بيركس إنجازاً استثنائياً بعدما أصبحت أول امرأة تُكمل رحلة مشي منفردة عبر أوروبا استمرت 11 شهراً، بهدف دعم الصحة النفسية والتوعية بمخاطر الانتحار.

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وقطعت بيركس، البالغة من العمر 30 عاماً، نحو 5 آلاف ميل سيراً على الأقدام، انطلاقاً من شمال النرويج وصولاً إلى أقصى جنوب اليونان، مروراً بـ13 دولة أوروبية.



وخلال رحلتها، حملت راية تذكارية تضم أسماء مئات الأشخاص الذين فقدوا حياتهم بسبب الانتحار، في رسالة إنسانية لدعم المتأثرين بقضايا الصحة النفسية.