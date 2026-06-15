5 آلاف ميل على الأقدام.. امرأة تصنع التاريخ برسالة إنسانية مؤثرة

وقطعت بيركس، البالغة من العمر 30 عاماً، نحو 5 آلاف ميل سيراً على الأقدام، انطلاقاً من شمال النرويج وصولاً إلى أقصى جنوب اليونان، مروراً بـ13 دولة أوروبية.
وخلال رحلتها، حملت راية تذكارية تضم أسماء مئات الأشخاص الذين فقدوا حياتهم بسبب الانتحار، في رسالة إنسانية لدعم المتأثرين بقضايا الصحة النفسية.
وأكدت أن الرحلة كانت من أصعب تجارب حياتها وأكثرها إلهاماً، معربةً عن أملها في جمع أكثر من 100 ألف جنيه إسترليني لصالح جمعيات خيرية تُعنى بالصحة النفسية.
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