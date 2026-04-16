5 أخطاء شائعة تجعل مطبخك يبدو قديماً.. إليك نصائح الخبراء لتحديثه

الوكيل الإخباري- تُعدّ المطابخ من أكثر المساحات حيوية في المنزل؛ إذ تمثل نقطة جذب رئيسة خلال التجمعات العائلية والزيارات، لكنها في المقابل من أكثر الأماكن التي تكشف بسرعة "قِدم" التصميم إذا لم يتم تحديثها بشكل مناسب.





وبحسب خبراء تصميم الديكور، فإن بعض التفاصيل التي كانت رائجة في السابق أصبحت اليوم تعطي انطباعًا بأن المطبخ قديم الطراز، حتى لو كان مجهزًا بشكل جيد.



وقال دانيال بيدل، خبير التصميم في شركة Kitchen Warehouse UK LTD، إن عددًا من خيارات التصميم القديمة ما زالت مستخدمة في منازل كثيرة، لكنها لم تعد تتماشى مع أسلوب المطابخ الحديثة، ما يجعل المساحة تبدو أقل حداثة.



وأضاف أن تحديث المطبخ لا يتطلب بالضرورة تغييرًا كاملًا، بل يمكن تحسينه عبر تعديلات بسيطة في بعض العناصر الأساسية.



مقابض الخزائن المزخرفة

يرى بيدل أن مقابض الخزائن ذات النقوش والزخارف الكثيفة من أكثر العناصر التي تكشف قِدم المطبخ، موضحًا أن التصاميم التقليدية المبالغ فيها "تخلق انطباعًا فوريًا بأن المطبخ لم يُحدَّث منذ سنوات".



ويقترح استبدالها بتصاميم بسيطة أو أنظمة من دون مقابض، لما توفره من مظهر أكثر عصرية وسهولة في التنظيف.



ألواح الحماية الخلفية الصغيرة

تُعد البلاطات الصغيرة ذات الفواصل الكثيرة من العناصر التي قد تمنح المطبخ مظهرًا مزدحمًا وقديمًا، خاصة عند استخدام نقوش قوية أو معقدة.



ويشير الخبراء إلى أن البديل الأفضل يتمثل في استخدام بلاطات كبيرة أو ألواح حماية خلفية متصلة تمنح شعورًا بالاتساع والحداثة، إضافة إلى سهولة الصيانة.



الإضاءة القوية غير المتوازنة

تلعب الإضاءة دورًا محوريًا في إبراز شكل المطبخ، لكن الاعتماد على مصدر إضاءة واحد قوي قد يجعل المساحة أقل جاذبية.



ويؤكد بيدل أن المطابخ القديمة غالبًا ما تعتمد على إضاءة علوية قاسية فقط، ما يخلق ظلالًا ويقلل من الراحة البصرية، بينما تعتمد التصاميم الحديثة على الإضاءة متعددة الطبقات، مثل الإضاءة تحت الخزائن والإضاءة المحيطية الناعمة.



هيمنة اللون الرمادي

ورغم شعبية المطابخ الرمادية في السنوات الأخيرة، إلا أن الإفراط في استخدام درجة واحدة من اللون قد يجعل التصميم يبدو باردًا وغير حيّ.



ويوضح بيدل أن المشكلة ليست في اللون نفسه، بل في غياب التنوع، مشيرًا إلى أن إضافة خامات طبيعية أو درجات دافئة يمنح المطبخ طابعًا أكثر توازنًا وحيوية.





