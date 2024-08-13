5 أسباب تؤدي لـ طقطقة ناقل الحركة بالسيارات.. تعرف عليها

الوكيل الإخباري- ناقل الحركة من الأجزاء الهامة في السيارات ويساعد على توفير قيادة سهلة، ولكن غالبًا ما يصدر من ناقل الحركة أصوات غير طبيعية ("طقطقة").

ويصدر ذلك الصوت بناءً على الكثير من العوامل، من ضمنها الاستخدام غير الصحيح، أو استخدام زيوت غير مناسبة، أو نتيجة تآكل الأجزاء الداخلية بناقل الحركة.

1- نقص زيت ناقل الحركة:

في حالة استخدام زيت غير مناسب أو عند ظهور نقص في زيت ناقل حركة السيارة، يؤدي ذلك إلى ظهور العديد من المشاكل، من ضمنها ارتفاع درجة الحرارة، وتآكل الأجزاء الداخلية، أو صدور أصوات غير طبيعية. بالإضافة إلى أن استخدام زيت غير مناسب يؤدي إلى تدهور أداء السيارة، بجانب ظهور تأثير سلبي على الأجزاء الداخلية لناقل الحركة.



2- تآكل الأجزاء الداخلية لناقل الحركة:

عند حدوث تآكل بالأجزاء الداخلية لناقل الحركة بالسيارات، يؤدي ذلك إلى ظهور مشاكل خطيرة تؤثر على أداء السيارة وسلامتها. ويحدث ذلك نتيجة نقص الزيت، أو استخدام زيت غير مناسب، أو في حالة الحرارة الزائدة، أو عند ظهور تسريبات، أو عند القيادة بأسلوب غير مناسب.



ويظهر ذلك التآكل من خلال ظهور أصوات غير طبيعية، أو اهتزازات، بالإضافة إلى صعوبة تغيير السرعات، ويحدث أيضًا انخفاض في الكفاءة، وفي الحالات القصوى يتعطل ناقل الحركة عن العمل تمامًا.



3- ظهور أعطال بالمحور أو المحامل:

مشاكل المحور والمحامل من الأسباب الشائعة للأصوات غير الطبيعية والطقطقة التي تنتج من ناقل الحركة. وتحدث تلك الأعطال بالمحور نتيجة تآكل المحامل بسبب العمر، أو الاستخدام المكثف، أو نقص الزيت أو الشحم.



وتظهر أعطال المحور والمحامل عن طريق ظهور أصوات طقطقة أو طحن، أو حدوث اهتزازات غير طبيعية عند القيادة، بجانب صعوبة التوجيه. وتحدث أعطال أيضًا بالمحور والمحامل نتيجة نقص التزييت، والذي يحدث نتيجة حدوث تسريبات أو عدم صيانة السيارة بشكل دوري.



4- عدم توازن المحاور:

عدم توازن المحاور يؤثر بشكل كبير على أداء السيارة وسلامتها. ويحدث عدم التوازن من تآكل الإطارات، أو نتيجة الحوادث، أو عن طريق تركيب الإطارات بشكل غير صحيح. ويحدث عدم التوازن أيضًا بسبب ظهور مشاكل في نظام التعليق، أو في حالة عدم توازن الأحمال.



ويظهر عدم توازن المحاور من خلال ظهور اهتزازات بالسيارة، أو حدوث تآكل غير متساوٍ للإطارات، أو انحراف السيارة أثناء تحركها.



5- حدوث مشاكل إلكترونية:

المشاكل الإلكترونية في ناقل حركة السيارة، وذلك لأن الأنظمة الحديثة تعتمد على الإلكترونيات لضمان التشغيل السهل والدقيق. وتظهر تلك المشاكل الإلكترونية بسبب الاستخدام المتزايد، أو بسبب التعرض للعوامل البيئية، أو بسبب حدوث خلل في البرمجة، أو نتيجة مشاكل في الأسلاك والتوصيلات.



ويمكن التعرف على المشاكل الإلكترونية من خلال ظهور الأضواء التحذيرية، أو من خلال حدوث مشاكل في تغيير السرعات، ويظهر أيضًا من خلال صدور أصوات غير طبيعية.