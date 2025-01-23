 
الخميس 2025-01-23 01:39 م
 

5 أطعمة تجنب تسخينها في الميكروويف

غا
تعبيرية
الخميس، 23-01-2025 11:57 ص

الوكيل الإخباري-   تعد أفران الميكروويف من الأجهزة الأساسية التي يعتمد عليها الكثيرون في حياتهم اليومية لتسخين الطعام بسرعة وسهولة، لكن هناك بعض الأطعمة التي يجب تجنب تسخينها بهذه الطريقة، وفقًا لخبراء التغذية.

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البيض المسلوق
يُعتبر البيض المسلوق مصدرًا غنيًا بالبروتين، ولكن لا يجب تسخينه في الميكروويف. وفقًا لأماندا هولتزر، خبيرة التغذية، فإن تسخين البيض في الميكروويف قد يؤدي إلى تراكم البخار والضغط في بياض البيض، مما قد يتسبب في انفجار البيضة. يمكن أن يؤدي انفجار البيضة إلى إصابتك بحروق خطيرة.


الأطعمة الغنية بفيتامين C
الأطعمة مثل البروكلي والفلفل الحلو والتوت تحتوي على فيتامين C، وهو فيتامين حساس للغاية للحرارة. عندما يتعرض فيتامين C للحرارة في الميكروويف، تتلاشى فوائده الصحية. ينصح الخبراء بتناول هذه الأطعمة نيئة أو طهيها بطرق أخرى للحفاظ على فوائدها.


الدجاج
عادةً ما يكون من الآمن إعادة تسخين الدجاج، لكن من ناحية الجودة، يُفضل تجنب إعادة تسخينه في الميكروويف. إعادة تسخين الدجاج قد يتسبب في فقدان الرطوبة والتأثير على طعمه وملمسه، مما يجعله أقل لذة.


المأكولات البحرية
تُعد المأكولات البحرية من الأطعمة التي تتأثر سلبًا بتسخينها في الميكروويف. الحرارة العالية قد تتسبب في تبخر الرطوبة بسرعة، مما يجعل الأسماك والمأكولات البحرية جافة وغير لذيذة.


شرائح اللحم
إعادة تسخين شرائح اللحم في الميكروويف يمكن أن يؤدي إلى فقدان قوامها الطري وطعمها، حيث أن الحرارة الإضافية تتسبب في تجفيف اللحم وتحويله إلى قوام قاسي.


يُفضل استبدال الميكروويف بطرق تسخين أخرى مثل الفرن أو التسخين بالبخار، خاصة للأطعمة التي قد تتأثر سلبًا بالحرارة المباشرة.

 

الشرق الاوسط 

 
gnews

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