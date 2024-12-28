5 سمات تكشف أن المتزوجين أكثر سعادة من العازبين.. تعرف عليها

وتشمل السمات الـ 5: الانفتاح، والود، والرحابة، والضمير، والعصابية ( وهي سمة شخصية أساسية تتميز بعدم الاستقرار العاطفي، والانفعال، والقلق، والشك الذاتي، والاكتئاب، وغيرها من المشاعر السلبية)
ووجد فريق البحث من جامعة بريمن أن الذين لم يدخلوا في علاقة جدية أبداً كانوا أقل "رضا" بشكل عام من الذين يعيشون في علاقات، وكذلك الأشخاص الذين يعيشون حالياً عازبين ولكنهم كانوا مرتبطين سابقاً.
وكان العازبون أيضاً أقل انفتاحاً ورحابة من البالغين المتزوجين.
وبحسب "دايلي ميل"، تأتي هذه النتائج وسط سلسلة من الأبحاث الحديثة التي تشير إلى أن العازبين أكثر عرضة للإصابة بالاكتئاب ممن لديهم شريك يعتمدون عليه.
وطلب الباحثون من المشاركين تقييم رضاهم عن حياتهم على مقياس من 0 إلى 10، حيث يعني 0 "عدم الرضا تماماً" و10 "الرضا التام".
العزوبية
وُجِد أن العازبين مدى الحياة أقل رحابة، وأقل ضميراً، وأقل انفتاحاً على التجارب من الذين هم حالياً في علاقات.
وقالت هذه المجموعة أيضاً إنهم أقل رضا عن الحياة بشكل عام مقارنة بمن كانوا مرتبطين في الماضي، أو هم حالياً في علاقة.
ومع ذلك، كانت درجات رضا الحياة لدى النساء العازبات أعلى من الرجال العازبين.
كما قال العازبون الأكبر سنًا إنهم كانوا أكثر سعادة بكونهم عازبين من أقرانهم في منتصف العمر غير المتزوجين.
وقال الفريق إن هذا قد يكون بسبب أن كبار السن من العزاب قد تجاوزوا فترة من حياتهم حيث يتزوج جميع أصدقائهم وأفراد عائلاتهم ويبدأون في تكوين أسر، ما يجعلهم أقل عرضة للغيرة.
وتشير أبحاث حديثة إلى أن الارتباط يخلق نظام دعم أفضل، وأن الأزواج أفضل حالًا مالياً من العزاب.
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