5 طرق فعالة لخفض شجارات الإخوة وتعزيز العلاقة بينهم

شجارات الإخوة أمر طبيعي في كل بيت، لكن يمكن توجيهها بشكل إيجابي. إليك 5 استراتيجيات ينصح بها خبراء التربية:
كن قدوة في حل الخلافات: تصرفات الوالدين أمام الأبناء تُعلّمهم كيف يتعاملون مع النزاعات بهدوء واحترام.
ركّز على السلوك الإيجابي: مدح التعاون واللطف بين الإخوة يعزز من تكرار هذه التصرفات.
استخدم نظام مكافآت: نقاط مقابل السلوك الجيد يمكن استبدالها بمكافآت، مما يحفّز على التعاون.
كن محايدًا عند الشجار: لا تلقِ اللوم فورًا، بل اسأل لتفهم وتساعد على التهدئة.
كن وسيطًا لا قاضيًا: شجّع الأبناء على الاستماع لبعضهم والتوصل لحلول بأنفسهم.
النتيجة؟ علاقة صحية بين الإخوة، ومهارات حياة تنمو في بيئة من التفاهم والدعم.
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