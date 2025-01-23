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5 علامات على التدليل الزائد للطفل.. كيف يتصرف الوالدان

tg
تعبيرية
الخميس، 23-01-2025 10:33 ص

الوكيل الإخباري-   يتصرف كل طفل بشكل غير لائق من وقت لآخر، ولكن هل سلوك طفلك يشير إلى أنه مدلل؟ إليك بعض العلامات التي قد تدل على ذلك، وكيفية التعامل معها.

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ما هو الطفل المدلل؟ الطفل المدلل هو الذي يُسمح له بالحصول على ما يريد في جميع الأوقات، سواء كان ذلك مناسبًا أم لا. هذا النوع من التربية يؤدي إلى تصرفات أنانية، عدم احترام الآخرين، والعجز عن التكيف مع المواقف التي تتطلب التحمل.

 

علامات تدل على أن طفلك مدلل:
- غضب شديد عند سماع "لا": إذا كان طفلك يصرخ أو يعبر عن استياءه بشكل مفرط كلما رفضت طلبًا، فهذا قد يكون مؤشرًا على تدليله.
- عدم الرضا عما لديه: الطفل المدلل عادة لا يقدر ما يمتلكه ويركز دائمًا على المزيد.
- أنانية مفرطة: إذا كان طفلك يتوقع معاملة خاصة ويظن أن العالم يدور حوله، فهذا من علامات التدليل.
- صعوبة في تقبل الخسارة: قد يلقي اللوم على الآخرين ويرفض الاعتراف بنجاح الآخرين إذا لم يفز.
- رفض القيام بالمهام البسيطة: إذا كان طفلك يرفض المهام الأساسية مثل تنظيف أسنانه أو ترتيب غرفته إلا بعد طلب منك أو مكافأة.

 

كيف تمنع تدليل طفلك؟
- وضع قواعد واضحة: ضع حدودًا واضحة لاحتياجات طفلك، مع ضرورة أن تتسم هذه الحدود بالثبات.
- تقديم الاهتمام المتوازن: اهتم باحتياجات طفلك لكن لا تسرف في الاهتمام الزائد.
- توجيههم لتقبل التعليمات: علم طفلك أهمية احترام القواعد والاستجابة للتوجيهات.
- التعامل بحزم مع نوبات الغضب: لا تستسلم للغضب. علم طفلك احترام الحدود.
- تعليمهم الصبر: علم طفلك كيف ينتظر وينظم طلباته، فلا يجب تلبية كل طلب فورًا.
- تأديبهم عند الضرورة: تأكد من تصحيح سلوكهم عند الخطأ.
- إعطائهم مهام منزلية: تخصيص مهام بسيطة تساعد طفلك على تحمل المسؤولية.
- تجنب المبالغة في الثناء: الثناء المعتدل يعزز سلوكهم الإيجابي، ولكن المبالغة قد تؤدي إلى توقعات غير واقعية.

 

 بتطبيق هذه المبادئ، يمكنك ضمان أن يتعلم طفلك كيفية التصرف بشكل مسؤول ومرن بعيدًا عن التبعية الزائدة.

اليوم السابع 


 
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