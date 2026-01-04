5 مفاتيح لاستعادة السعادة في عالم مضطرب

الوكيل الإخباري- في ظل القلق وعدم اليقين الناتج عن الأزمات الاقتصادية والسياسية والثورة التقنية وآثار الجائحة، يبرز علم النفس الإيجابي كأداة لمواجهة الضغوط وبناء السعادة، حتى في أصعب الأوقات.

اضافة اعلان



خمسة مفاتيح لتعزيز السعادة وقت الاضطرابات:

عادات صغيرة يومية: لقاء صديق، هواية، أو نزهة قصيرة تعيد الراحة وتحسن المزاج.

الاستمتاع الواعي باللحظة: تقدير ما أمامك الآن بدل الانشغال بما سيأتي.

ممارسة المحبة واللطف: دقائق من الدعاء لنفسك وللآخرين تقلل التوتر وتوسع التفكير الإيجابي.

العلاقات الإنسانية: حتى التفاعلات الصغيرة، كابتسامة أو كلمة لطيفة، تخفف الضغط وتنمي الشعور بالانتماء.

ممارسة الامتنان: تدوين ثلاثة أمور تشعر بالشكر تجاهها يوميًا يحسن المزاج والنوم ويقلل القلق.



السعادة ليست غياب التحديات، بل القدرة على إيجاد الضوء وسطها، وهذه الممارسات تمنح مساحة داخلية آمنة ومرنة لمواجهة ضغوط الحياة.