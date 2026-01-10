السبت 2026-01-10 01:46 م

5 نصائح لترشيد استهلاك الكهرباء عند استخدام غلاية المياه (الكاتل)

تعبيرية
 
الوكيل الإخباري-   مع ارتفاع تكاليف الطاقة، يمكن لتغييرات بسيطة في استخدام الكاتل أن توفر الكهرباء بشكل ملحوظ:

لا تغلي أكثر من حاجتك: استخدم كمية الماء المطلوبة فقط لتجنب الهدر.
اختر الكاتل المناسب: قدرته بين 1200 و1500 وات تكفي لمعظم الاحتياجات وتوفر الطاقة.
نظف الكاتل بانتظام: إزالة الترسبات الكلسية شهريًا يحافظ على سرعة الغليان وكفاءة الكهرباء.
أطفئ الكاتل فور الغليان: تجنب إعادة الغليان أو تشغيله بدون داعٍ.
استخدم كاتل معزول حراريًا: يحتفظ بالحرارة لفترة أطول ويقلل الحاجة لإعادة التسخين.


اتباع هذه النصائح اليومية يساعد في تقليل استهلاك الكهرباء دون التأثير على راحتك المنزلية.

 

ا

