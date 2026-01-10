5 نصائح لترشيد استهلاك الكهرباء عند استخدام غلاية المياه (الكاتل)

لا تغلي أكثر من حاجتك: استخدم كمية الماء المطلوبة فقط لتجنب الهدر.
اختر الكاتل المناسب: قدرته بين 1200 و1500 وات تكفي لمعظم الاحتياجات وتوفر الطاقة.
نظف الكاتل بانتظام: إزالة الترسبات الكلسية شهريًا يحافظ على سرعة الغليان وكفاءة الكهرباء.
أطفئ الكاتل فور الغليان: تجنب إعادة الغليان أو تشغيله بدون داعٍ.
استخدم كاتل معزول حراريًا: يحتفظ بالحرارة لفترة أطول ويقلل الحاجة لإعادة التسخين.
اتباع هذه النصائح اليومية يساعد في تقليل استهلاك الكهرباء دون التأثير على راحتك المنزلية.
