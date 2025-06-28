50 مليون دولار لزفاف القرن.. حفل زواج أسطوري لمؤسس شركة "أمازون" (صورة)

كما أعلنت سانشيز دخولها الحياة الزوجية رسميًا من خلال تغيير اسمها على منصة "إنستغرام" إلى لورين سانشيز بيزوس، في خطوة رمزية تُكلل العلاقة التي تصدرت عناوين الصحف منذ بدايتها.
زفاف فاخر في قلب البندقية
قبل ساعات من الحفل، التقطت عدسات المصورين لحظات استعداد العروسين في مدينة البندقية الإيطالية، حيث غادرت سانشيز، البالغة من العمر 55 عامًا، فندق "أمان" الفاخر المطل على القناة الكبرى، بابتسامة مشرقة وبتلويحات للمتفرجين، مرتدية فستانًا بلون كريمي بأكمام قصيرة، منسقًا مع وشاح حريري يغطي رأسها ونظارات شمسية أنيقة، في إطلالة وُصفت بأنها تجمع بين البساطة والرقي.
بعد نحو ساعتين، ظهر بيزوس (61 عامًا) مرتديًا بدلة سوداء كلاسيكية مع قميص أبيض وربطة عنق على شكل فراشة، قبل أن يلتحق بها على متن قارب فاخر توجه بهما إلى جزيرة سان جورجيو ماجوري، حيث أقيمت مراسم تبادل الخواتم.
أجواء رومانسية وموسيقى بوتشيلي
شهد الحفل أجواء استثنائية زاد من روعتها الأداء الغنائي لـماتيو بوتشيلي، نجل مغني التينور العالمي أندريا بوتشيلي، ما أضفى لمسة فنية ساحرة على الحدث.
وشوهد الزوجان وضيوفهما وهم يتنقلون على متن "تاكسيات مائية" خاصة عبر قنوات البندقية، وسط تنظيم دقيق واحتفالات ضخمة جسدت فخامة المناسبة.
زفاف من أفخم مناسبات العام
ووفق تقارير صحفية، بلغت تكلفة احتفالات الزفاف، التي تستمر لثلاثة أيام، حوالي 50 مليون دولار، مما يجعلها واحدة من أضخم وأفخم المناسبات الاجتماعية لعام 2025.
الزفاف الملكي الطابع جمع بين الرقي والفن، وسط متابعة إعلامية كبيرة، ليشكل محطة جديدة في حياة الثنائي الذي لا يزال يلفت الأنظار عالميًا.
-
أخبار متعلقة
-
حادث أليم يهزّ مصر.. مصرع 18 فتاة تحت عجلات شاحنة وقود! (صور)
-
مدينة أوروبية قد تصبح خالية من السيارات.. ما القصة؟
-
صاعقة برق تنهي حياة عريس خلال شهر العسل في فلوريدا
-
دمية "لابوبو" تثير هوسا عالميا رغم مظهرها الصادم
-
وفاة طفل نُسي داخل سيارة في جنوب فرنسا
-
لطلاب الثانوية العامة- 5 عادات خاطئة تدمر تركيزك
-
كلب يهاجم فتاة وسائق يدهس شاباً.. حادث يثير الهلع في المغرب
-
فيديو مرعب لنمر ينقض على عامل هندي.. ورد فعله يشعل مواقع التواصل