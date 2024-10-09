الوكيل الإخباري- يُعد تنظيف المطبخ أحد الأمور الأساسية التي يجب القيام بها. يختار بعض الأشخاص تنظيف مطبخهم يوميًا، وذلك من خلال تخصيص 10 دقائق كل مساء للحفاظ على كل شيء مرتبًا.

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بينما يفضل البعض الآخر قضاء ساعة كاملة من العمل في عطلة نهاية الأسبوع، مما يجعل المطبخ نظيفًا ومتلألئًا وجاهزًا لاستقبال الأسبوع المقبل.



ولأن المطبخ يعتبر قلب المنزل، حيث تتجمع العائلة والأصدقاء لإعداد الوجبات وتناولها، فإنه من الضروري الاهتمام بتنظيفه بانتظام للحفاظ على صحته ومنع انتشار الجراثيم.



تشدد مليسا لوكر، الكاتبة المتخصصة في شؤون المطبخ والمنزل لدى مجلة "Southern Living"، على أهمية الحفاظ على نظافة المطبخ، مما يعكس قيمة هذه المساحة الحيوية في حياتنا اليومية.



6 أخطاء تجنبيها عند تنظيف مطبخك

تقول مليسا لوكر: "المطبخ النظيف ليس مجرد مكان جميل للعين، بل هو بيئة صحية وآمنة لإعداد الطعام." وتنصح بتجنب الأخطاء التالية:



استخدام المنظفات القاسية على أسطح الرخام

قد يكون من المغري رش وتنظيف المطبخ بأسرع وقت ممكن للتخلص من هذه المهمة، ولكن خذي دقيقة للتفكير في نوع السطح الذي تتعاملين معه، وكيفية تنظيفه بأفضل طريقة، وما هو المنتج المناسب.



يمكن أن تتسبب بعض المنتجات المبيضة أو الكاشطة الأخرى في تلف أسطح الرخام.



تجاهل مزيل الدهون باستمرار

إذا كنت قد صنعت كرات اللحم أو صلصة السباغيتي، أو قمت بقلي الدجاج أو الخبز باستخدام الزبدة، فمن المؤكد أن لديك دهونًا على الغاز وأسطح الطاولة والخزائن.



إضافة إلى المظهر غير الأنيق الذي تتركه تلك الدهون، فإنها لزجة وتحتجز الغبار، مما يجعل المطبخ أكثر فوضى. لذلك، تجنبي تراكم الأوساخ عن طريق إزالة الدهون بانتظام بعد الطهي. ولا تنسي تنظيف أسفل الغاز القابل للإزالة.



تجاهل الجزء الداخلي من غسالة الأطباق

تحتاجين إلى تنظيف الجزء الداخلي من غسالة الأطباق. وهذه إحدى المهام التي يجب القيام بها مرة واحدة فقط في الشهر.



ويعمل التخلص من الأوساخ التي يمكن أن تسد مرشحات غسالة الأطباق والرشاشات والمجاري أمرًا ضروريًا للحصول على أقصى قدر من قوة تنظيف الأطباق من الجهاز.



نسيان تنظيف ماكينة القهوة

لا شيء يجب أن يقف بينك وبين فنجان القهوة الصباحي الأول، خاصة رواسب المياه العسر والبقايا والأوساخ الأخرى التي يمكن أن تتراكم بمرور الوقت في صانع القهوة.



تؤثر هذه التراكمات على عمل صانع القهوة، مما يؤخر عملية التحضير، ويؤثر على طعم مشروب الصباح.



تنظيف أرضية المطبخ أولاً

إذا كنت تستخدمين المكنسة لتنظيف الأرضية، فجرّبي أداة أخرى مثل المكنسة الكهربائية أو الممسحة الرطبة للحصول على أرضية مطبخ نظيفة تمامًا في وقت أقل.



تجاهل المقابض والمفاتيح

تأكدي من غسل كل شيء تلمسه يديك في المطبخ أيضًا. تحتاج مقابض الغاز ومقابض الثلاجة ومقابض الأدراج ومفاتيح إضاءة المطبخ إلى فرك جيد وتطهير بين فترة وأخرى.