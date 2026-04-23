6 أخطاء غذائية شائعة تفسد نتائج التمارين ونصائح لتجنبها
تعبيرية
 
الخميس، 23-04-2026 11:50 ص

الوكيل الإخباري-   سواء كنتِ ترغبين في زيادة الوزن أو إنقاصه أو بناء كتلة عضلية أو تحسين لياقتكِ البدنية عمومًا، فإن ما تتناولينه لا يقل أهمية عن التمارين نفسها، فالغذاء هو الوقود الذي يمدّ جسمكِ بالطاقة، ويساعد في تعافي العضلات بعد الجهد البدني.

وغالبًا ما تكون أخطاء التغذية غير واضحة، إذ قد تبدو عادات بسيطة وغير مؤثرة، أو يتم اتباعها بناءً على معلومات غير دقيقة. لكن الجيد أن هذه الأخطاء قابلة للتصحيح من خلال تعديلات بسيطة تحدث فرقًا كبيرًا في النتائج.


أبرز الأخطاء الغذائية التي تفسد نتائج التمارين:


1- التمرين على معدة فارغة
قد يناسب التمارين الخفيفة، لكنه يضعف الأداء في التمارين الشاقة، لأن الجسم يحتاج إلى الكربوهيدرات كمصدر أساسي للطاقة. كما قد يؤدي إلى إرهاق سريع وزيادة خطر الإصابات. الأفضل تناول وجبة خفيفة مثل التمر أو الموز قبل التمرين.


2- الإفراط في الألياف قبل التمرين
رغم فوائدها، فإن تناول الألياف بكثرة قبل التمرين قد يسبب الانتفاخ والغازات، لأنها تُهضم ببطء. يُفضل تأجيلها لما بعد التمرين والتركيز على كربوهيدرات سهلة الهضم قبله.


3- التركيز على البروتين فقط
الإفراط في البروتين قبل التمرين قد يسبب ثقلًا في المعدة، خاصة مع تمارين الكارديو، بينما تبقى الكربوهيدرات المصدر الأسرع للطاقة. التوازن بين العناصر الغذائية هو الخيار الأفضل.


4- الامتناع التام عن الأطعمة المُصنّعة
بعض الأطعمة المصنعة قد تكون مفيدة قبل التمرين لكونها سريعة الهضم وتمنح طاقة فورية، لذا الاعتدال هو الحل بدل المنع الكامل.


5- إهمال الأكل بعد التمرين
تأخير الوجبة بعد التمرين يبطئ تعافي العضلات ويزيد التعب. يحتاج الجسم إلى بروتين وكربوهيدرات خلال ساعة لتعويض الطاقة وبناء العضلات.


6- الإفراط في الكافيين
رغم أنه قد يحسّن الأداء، فإن الإفراط فيه قد يسبب الجفاف وفقدان بعض المعادن، خاصة مع مشروبات الطاقة. الأفضل الاعتدال والاعتماد على مصادر طبيعية مثل القهوة مع الحفاظ على شرب الماء.


في النهاية، تحقيق نتائج فعالة من التمارين لا يعتمد فقط على الجهد البدني، بل على التوازن الذكي بين التغذية السليمة والتدريب المنتظم.

 
 


"الأمن السيبراني": فريق الاستجابة للحوادث في العقبة يعزز الجاهزية الرقمية الوطنية

أخبار محلية "الأمن السيبراني": فريق الاستجابة للحوادث في العقبة يعزز الجاهزية الرقمية الوطنية

الأمانة: تحويلات مرورية لتركيب جسر مشاة في شارع الملك عبد الله الثاني مساء اليوم

أخبار محلية الأمانة: تحويلات مرورية لتركيب جسر مشاة في شارع الملك عبد الله الثاني مساء اليوم

شؤون برلمانية لجنة مشتركة في الأعيان تبحث تعزيز دور الشباب في حماية التراث الثقافي

الأمن العام: نتمنى لكم عطلة نهاية أسبوع ممتعة وآمنة، وندعو الجميع إلى الالتزام بالضوابط البيئية أثناء التنزه

أخبار محلية الأمن العام: نتمنى لكم عطلة نهاية أسبوع ممتعة وآمنة، وندعو الجميع إلى الالتزام بالضوابط البيئية أثناء التنزه

ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 72,568 والإصابات إلى 172,338 منذ بدء العدوان

فلسطين ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 72,568 والإصابات إلى 172,338 منذ بدء العدوان

دراسة جديدة: جميع الثعابين قادرة على السباحة والهجوم تحت الماء

منوعات دراسة جديدة: جميع الثعابين قادرة على السباحة والهجوم تحت الماء

الأسبوع الـ25 من الدوري الأردني للمحترفين ينطلق الجمعة

أخبار محلية الأسبوع الـ25 من الدوري الأردني للمحترفين ينطلق الجمعة

