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6 أماكن خليجية تستقطب الباحثين عن تجارب مختلفة - صور

صيث
تعبيرية
 
الأحد، 26-07-2026 09:50 ص

الوكيل الإخباري-   لم يعد المشهد السياحي في الخليج يقتصر على المدن الشهيرة والمنتجعات الفاخرة، بل يتجه المسافرون بشكل متزايد إلى وجهات أقل شهرة تجمع بين الطبيعة والثقافة المحلية والهدوء.

وتشير تقارير سياحية إلى تنامي الإقبال على هذا النمط من السفر، مع بروز وجهات خليجية أصبحت تستقطب الباحثين عن تجارب مختلفة بعيدًا عن الازدحام.

ومن أبرز هذه الوجهات: حافة العالم في السعودية، وخور العديد في قطر، وجزر أمواج في البحرين، وجزيرة فيلكا في الكويت، وأبها في السعودية، والجبل الأخضر في سلطنة عُمان، لما توفره من مناظر طبيعية وتجارب ثقافية وتراثية مميزة.

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حافة العالم... تجربة طبيعية مدهشة في السعودية
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خور العديد... حيث تلتقي الصحراء بالبحر في قطر

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جزر أمواج... وجهة بحرية تعيد تعريف الهدوء في البحرين

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جزيرة فيلكا... كبسولة الزمن وذاكرة التاريخ في الكويت

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أبها... عروس السحاب التي كسرت نمطية الصيف في السعودية
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الجبل الأخضر... جنة المدرجات الباردة في قلب عُمان

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gnews

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