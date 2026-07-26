6 أماكن خليجية تستقطب الباحثين عن تجارب مختلفة - صور

وتشير تقارير سياحية إلى تنامي الإقبال على هذا النمط من السفر، مع بروز وجهات خليجية أصبحت تستقطب الباحثين عن تجارب مختلفة بعيدًا عن الازدحام.
ومن أبرز هذه الوجهات: حافة العالم في السعودية، وخور العديد في قطر، وجزر أمواج في البحرين، وجزيرة فيلكا في الكويت، وأبها في السعودية، والجبل الأخضر في سلطنة عُمان، لما توفره من مناظر طبيعية وتجارب ثقافية وتراثية مميزة.
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