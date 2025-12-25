6 حيل ذكية لتجفيف الملابس بسرعة داخل المنزل في أيام الشتاء

الوكيل الإخباري- مع برودة الطقس وارتفاع الرطوبة في فصل الشتاء، يصبح تجفيف الملابس داخل المنزل مهمة صعبة وقد يؤدي إلى روائح غير محببة. ولتسريع التجفيف والحفاظ على انتعاش الغسيل، يمكن الاستعانة ببعض الحيل البسيطة والفعالة.

تحريك الهواء بالمروحة: تشغيل مروحة على سرعة منخفضة أمام الملابس يساعد على تقليل الرطوبة وتسريع الجفاف.

التخلص من الماء الزائد: عصر الملابس جيداً أو تكرار دورة العصر في الغسالة يقلل وقت التجفيف بشكل كبير.

خدعة المنشفة: لفّ الملابس المبللة بين منشفتين جافتين والضغط عليها لامتصاص الماء، خاصة للقطع السميكة.

مجفف الشعر للحالات الطارئة: يمكن استخدامه لتجفيف الأجزاء الرطبة بسرعة مثل الأكمام والياقات.

الكي وهي شبه جافة: حرارة المكواة تساعد على تبخير الرطوبة المتبقية ومنع الروائح الكريهة.

استخدام المدفأة بحذر: تعليق الملابس على مسافة آمنة من المدفأة يسرّع التجفيف في الأيام شديدة البرودة.



باتباع هذه الطرق، يمكن تجفيف الملابس شتاءً بسرعة وأمان دون الحاجة إلى نشرها في الهواء الطلق.