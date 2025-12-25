6 حيل ذكية لتجفيف الملابس بسرعة داخل المنزل في أيام الشتاء

تحريك الهواء بالمروحة: تشغيل مروحة على سرعة منخفضة أمام الملابس يساعد على تقليل الرطوبة وتسريع الجفاف.
التخلص من الماء الزائد: عصر الملابس جيداً أو تكرار دورة العصر في الغسالة يقلل وقت التجفيف بشكل كبير.
خدعة المنشفة: لفّ الملابس المبللة بين منشفتين جافتين والضغط عليها لامتصاص الماء، خاصة للقطع السميكة.
مجفف الشعر للحالات الطارئة: يمكن استخدامه لتجفيف الأجزاء الرطبة بسرعة مثل الأكمام والياقات.
الكي وهي شبه جافة: حرارة المكواة تساعد على تبخير الرطوبة المتبقية ومنع الروائح الكريهة.
استخدام المدفأة بحذر: تعليق الملابس على مسافة آمنة من المدفأة يسرّع التجفيف في الأيام شديدة البرودة.
باتباع هذه الطرق، يمكن تجفيف الملابس شتاءً بسرعة وأمان دون الحاجة إلى نشرها في الهواء الطلق.
