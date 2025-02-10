6 طرق لحماية نفسك من الاحتيال على الإنترنت

الوكيل الإخباري- يحرص معظم الأشخاص على حماية معلوماتهم الشخصية وحساباتهم على الإنترنت من الاختراق، ومع تطور أساليب الخداع، إلا أن هناك بعض الإجراءات التي يمكن اتخاذها لتقليل خطر الوقوع في الفخ. وفقًا لصحيفة «الغارديان»، إليك 6 طرق سهلة لحماية نفسك من عمليات الاحتيال على الإنترنت:

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لا تتعجل

غالباً ما يحاول المحتالون دفعك للتصرف بسرعة. على سبيل المثال، قد يدعي محتال أنه من فريق مكافحة الاحتيال في البنك ويطلب منك نقل أموالك إلى حساب "آمن". تذكر دائمًا أنه إذا كان الأمر "عاجلاً"، قد يكون هذا علامة تحذير. خصص لحظة للتفكير وتحقق قبل اتخاذ أي خطوة.



تَوَخَّ الحذر الشديد

معظم عمليات الاحتيال تبدأ عبر وسائل التواصل الاجتماعي. إذا كانت عروض السلع بأسعار مخفضة بشكل غير طبيعي أو من بائع غير موثوق، فهذه علامة خطر. وتزداد عمليات الاحتيال عبر تطبيقات مثل «واتساب»، حيث يرسل المحتالون رسائل مزعومة من أحبائك ويطلبون المال بشكل عاجل.



التدقيق بالمحتوى

تأكد دائمًا من صحة الرسائل التي تتلقاها. المحتالون قد يستخدمون عناوين بريد إلكتروني أو أرقام هواتف مزيفة، مع وجود أخطاء إملائية أو نحوية. لا تنقر على روابط مشبوهة أو مرفقات قد تكون تحتوي على برامج ضارة.



إغلاق الاتصال

إذا تلقيت مكالمة غير متوقعة من شخص يدعي أنه من مؤسسة رسمية، اغلق الهاتف فورًا. لا تثق في المكالمات الواردة من أرقام مجهولة. إذا أردت التحدث إلى المؤسسة، ابحث عن رقم الاتصال الرسمي وتواصل مباشرة.



الفحص والحظر

استخدم الحماية المدمجة في هاتفك مثل "معرف المتصل" أو "حظر المكالمات غير المعروفة". على أجهزة «آيفون»، يمكنك تفعيل خاصية "إسكات المتصلين غير المعروفين" لمنع المكالمات والرسائل المزعجة.



احمِ جهاز الكمبيوتر

تأكد من تحديث جهاز الكمبيوتر الخاص بك بانتظام. حافظ على تحديث الأنظمة والبرامج الأمنية لحماية جهازك من الفيروسات والبرامج الضارة. استخدم متاجر التطبيقات الرسمية فقط ولا تثبت برامج من مصادر غير موثوقة.



باتباع هذه الخطوات، يمكنك تقليل خطر الوقوع ضحية لعمليات الاحتيال وحماية معلوماتك الشخصية على الإنترنت.