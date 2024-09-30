6 ظواهر فلكية نادرة خلال الشهر القادم

الوكيل الإخباري- في شهر أكتوبر القادم، يمكنك الاستمتاع بالظواهر الفلكية النادرة، والتي تعتبر فرصة رائعة لعشاق الفلك لاستكشاف جمال الكون. إليك التفاصيل ومواعيد هذه الظواهر.

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سيشهد شهر أكتوبر القادم مجموعة من الظواهر الفلكية، حيث يحجب القمر عددًا من النجوم، ويتضح ذلك في 6 ظواهر مميزة. أعلن مركز القبة السماوية الفلكي في موسكو أن هذه الظواهر ستكون مرئية في مناطق متنوعة حول العالم، مما يتيح لعشاق الفضاء والفلك فرصة رصدها واكتشاف جمال الكون.



ظواهر فلكية نادرة في أكتوبر

تفاصيل الظواهر الفلكية القادمة: خلال شهر أكتوبر، ستحدث ظواهر فلكية متعددة تتمركز حول حجب القمر للنجوم والكواكب، وهي كالتالي:



حجب نجم "قلب العقرب"

وفقًا للبيان الصادر عن المركز، ستبدأ الظاهرة الأولى في الفترة ما بين 7 و8 أكتوبر، عندما يحجب القمر نجم "قلب العقرب". ستكون هذه الظاهرة مرئية في جزيرة سانت هيلينا وجنوب ناميبيا، حيث ستبدأ في الساعة 20:09 بتوقيت موسكو في 7 أكتوبر وتستمر حتى الساعة 00:40 في 8 أكتوبر. ومع ذلك، لن يتمكن سكان روسيا من مشاهدة هذا الحدث.



حجب كوكب زحل

في 14 أكتوبر، سيحجب القمر كوكب زحل، وستستمر هذه الظاهرة من الساعة 19:04 حتى الساعة 23:11 بتوقيت موسكو. سيكون هذا الحدث مرئيًا لسكان جنوب شرق آسيا وإفريقيا، وهو من بين الأحداث الفلكية الأكثر انتظارًا في الشهر.



حجب كوكب نبتون

في اليوم التالي، 15 أكتوبر، سيحجب القمر كوكب نبتون في ظاهرة أخرى، تبدأ من الساعة 18:11 حتى الساعة 21:57 بتوقيت موسكو. سيكون سكان آسيا وإفريقيا وبعض المناطق الروسية على موعد مع هذه الظاهرة المثيرة.



حجب عنقود "الثريا" النجمي

ستحدث ظاهرة حجب عنقود "الثريا"، أحد أشهر المجموعات النجمية، في 19 أكتوبر، وستكون هذه الظاهرة مرئية في كل من آسيا ومناطق جنوب سيبيريا، مما يتيح فرصة مذهلة لمشاهدة هذه الظاهرة الفريدة.



حجب نجم "ناث"

في 21 أكتوبر، سيحجب القمر نجم "ناث". ستكون هذه الظاهرة مرئية في المكسيك وغواتيمالا وهندوراس ونيكاراغوا، وتُعتبر واحدة من الأحداث النادرة التي يمكن مشاهدتها في أمريكا الوسطى.



حجب نجم السنبلي

ختامًا لسلسلة الظواهر الفلكية، سيحجب القمر نجم "السنبلي" في 31 أكتوبر. ستكون هذه الظاهرة مرئية في الجزء الأوروبي من روسيا، وستكون فرصة نادرة لرؤية هذه الظاهرة في هذه المناطق.