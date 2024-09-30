6 ظواهر فلكية نادرة خلال الشهر القادم

سيشهد شهر أكتوبر القادم مجموعة من الظواهر الفلكية، حيث يحجب القمر عددًا من النجوم، ويتضح ذلك في 6 ظواهر مميزة. أعلن مركز القبة السماوية الفلكي في موسكو أن هذه الظواهر ستكون مرئية في مناطق متنوعة حول العالم، مما يتيح لعشاق الفضاء والفلك فرصة رصدها واكتشاف جمال الكون.
ظواهر فلكية نادرة في أكتوبر
تفاصيل الظواهر الفلكية القادمة: خلال شهر أكتوبر، ستحدث ظواهر فلكية متعددة تتمركز حول حجب القمر للنجوم والكواكب، وهي كالتالي:
حجب نجم "قلب العقرب"
حجب كوكب زحل
حجب كوكب نبتون
حجب عنقود "الثريا" النجمي
حجب نجم "ناث"
حجب نجم السنبلي
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