7 أخطاء شائعة تضعف كفاءة غسالة الأطباق وتجعل أطباقكِ تخرج غير نظيفة

الوكيل الإخباري- غسالة الأطباق من الأجهزة المنزلية الأساسية التي توفر الكثير من الوقت والجهد، ولكن أحيانًا قد تلاحظين أن الأطباق تخرج غير نظيفة رغم اكتمال دورة الغسيل. لتجنب هذه المشكلة وتحقيق أفضل أداء، إليك أبرز الأخطاء الشائعة التي يجب تجنبها لضمان تنظيف الأطباق بكفاءة:



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7 أخطاء شائعة تضعف كفاءة غسالة الأطباق

لضمان أداء مثالي، والحصول على أطباق نظيفة ولامعة، تجنبي هذه الأخطاء الشائعة التي قد تؤثر على كفاءة غسالة الأطباق، وفقا لخبراء موقع RealSimple المتخصص في الديكور والمنزل.



1. عدم إزالة بقايا الطعام: ترك بقايا الطعام الكبيرة قد يسبب انسداد الفلتر ورشاشات المياه. يجب غسل الأطباق بشكل جيد قبل وضعها في الغسالة.





2. تحميل الأطباق بطريقة خاطئة: تأكدي من وضع الأطباق بحيث تكون مواجهة لرشاشات الماء مع ترك مسافات بينها للسماح بتدفق المياه والمنظفات.





3.المبالغة في تحميل الغسالة: ملء الغسالة بشكل زائد يؤثر على توزيع الماء والمنظف، مما يؤدي إلى أطباق غير نظيفة. احرصي على اتباع سعة الغسالة المحددة.





4. استخدام درجة حرارة ماء غير مناسبة: الماء البارد يقلل من كفاءة التنظيف. يُفضل استخدام ماء ساخن بين 49-66 درجة مئوية لضمان نتائج أفضل.





5. عدم اختيار المنظف المناسب: استخدام منظف منخفض الجودة أو كمية غير كافية يمكن أن يترك بقايا طعام على الأطباق. اختاري المنظف المناسب بناءً على نوع الماء في منطقتك.





6.ضبط الإعدادات بشكل غير صحيح: استخدام دورة غسيل خفيفة للأطباق شديدة الاتساخ لن يحقق النتائج المطلوبة. اختاري الدورة المناسبة حسب مستوى الاتساخ.





7. إهمال تنظيف الغسالة بانتظام: تراكم بقايا الطعام والرواسب الجيرية قد يقلل من كفاءة الغسيل. نظفي الفلتر أسبوعيًا واستخدمي الخل الأبيض شهريًا لتحسين أداء الغسالة.



