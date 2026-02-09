01:15 م

طريقة حفظ الطعام لا ترتبط دائمًا بالثلاجة، فبعض الأطعمة قد تتلف بشكل أسرع عند تبريدها، بينما تحافظ على نكهتها وجودتها عند تخزينها في المكان المناسب وبالطريقة الصحيحة.





في هذا المقال، نستعرض 7 أطعمة لا تفسد خارج الثلاجة، مع شرح طريقة حفظ الطعام من دون تبريد، إضافة إلى توضيح المدة الآمنة لترك الطعام خارج الثلاجة.



7 أطعمة لا تفسد خارج الثلاجة



تعرّفي على 7 أطعمة تحافظ على جودتها في درجة حرارة الغرفة:



1. المكسرات



المكسرات مثل اللوز والكاجو لا تحتاج إلى التبريد للحفاظ على جودتها، بل يمكن تخزينها بأمان في درجة حرارة الغرفة، بشرط وضعها في وعاء محكم الإغلاق وبعيدًا عن الضوء والرطوبة.



يساعد هذا النوع من التخزين على الحفاظ على نكهتها الطبيعية وقرمشتها لفترة طويلة.



2. الخضار الطازجة



يمكن لبعض الخضراوات أن تبقى طازجة لبضعة أيام خارج الثلاجة، خاصة إذا كانت كاملة وغير مقطّعة، مثل الفلفل الحلو والخيار والجزر.



حفظ هذه الخضراوات في سلة أو وعاء مفتوح نسبيًا يساعد على بقائها طازجة لفترة قصيرة، ويقلل من تعرّضها للرطوبة التي قد تُسرّع تلفها.



3. المخللات



تتميّز المخللات بقدرتها على التخزين من دون الحاجة إلى التبريد، بفضل المحلول الملحي أو الحمضي الذي يحدّ من نمو البكتيريا، لذلك يمكن الاحتفاظ بها في خزانة المطبخ.



ومع ذلك، إذا كنتِ تستخدمين مخللات جاهزة، يُنصح بقراءة التعليمات على العبوة، إذ قد تحتاج بعض الأنواع إلى التبريد بعد الفتح للحفاظ على نكهتها وجودتها.



4. الفواكه الطازجة



تُعدّ من أسهل الخيارات التي يمكن حفظها من دون تبريد، كما أنها جاهزة للأكل ولا تحتاج إلى تجهيز مسبق. ومن أبرز الفواكه التي لا تفسد خارج الثلاجة: التفاح، والموز، والعنب، والبطيخ، والبرتقال، والأناناس، والشمام.



تحافظ هذه الفواكه على نكهتها وقوامها بشكل أفضل عند وضعها خارج الثلاجة، على أن يتم استهلاكها خلال فترة زمنية معقولة.



5. البطاطا



تُعد البطاطا من الخضراوات التي يُفضّل حفظها خارج الثلاجة، بوضعها في كيس ورقي وفي مكان بارد وجاف داخل المطبخ.



تبريد البطاطا قد يغيّر من طعمها وقوامها، إذ تميل إلى أن تصبح أكثر حلاوة وخشونة بسبب تأثير الرطوبة ودرجات الحرارة المنخفضة في النشا الموجود فيها.



6. الصلصات الحارة



تُعد الصلصات الحارة من المنتجات التي لا تحتاج إلى التبريد، بفضل احتوائها على الخل والفلفل الحار، وهما عنصران يساعدان على إطالة مدة الصلاحية.



للحفاظ على حدّتها ونكهتها القوية، يكفي تخزينها في مكان بعيد عن الضوء والحرارة.



7. القهوة



للاستمتاع بمذاق قهوتك المفضلة في كل مرة، يُنصح بتجنّب وضع البن المطحون أو الحبوب الكاملة في الثلاجة، إذ قد تؤثر الرطوبة وتغيّر درجات الحرارة في جودتها.



الأفضل تخزين القهوة في وعاء محكم الإغلاق، وفي مكان بارد وجاف بدرجة حرارة الغرفة، للحفاظ على نكهتها الغنية ورائحتها الطازجة لأطول فترة ممكنة.

