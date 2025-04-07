7 إبريل: يوم اليتيم العالمي – فرصة لدعم الأيتام وتحقيق حقوقهم

الوكيل الإخباري- يحتفل العالم في 7 إبريل من كل عام بـ "يوم اليتيم العالمي"، وهو مناسبة للتذكير بأهمية رعاية الأيتام وتوفير البيئة الداعمة لهم. يهدف هذا اليوم إلى تسليط الضوء على حقوق الأطفال اليتامى، وتعزيز الدعم والمساعدة لهم في مختلف المجالات الاجتماعية، التعليمية، والنفسية.

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يعد هذا اليوم فرصة لتوحيد الجهود وتوجيه الأنظار إلى الأيتام في المجتمع، والعمل على تحسين ظروف حياتهم ومنحهم الفرص التي تمكنهم من التمتع بحياة كريمة ومليئة بالفرص.



أهداف يوم اليتيم العالمي:

- زيادة الوعي حول حقوق الأيتام: تسليط الضوء على احتياجات الأيتام وتوفير الدعم لهم.

- تشجيع المشاركة المجتمعية: دعوة الأفراد والجمعيات للمساهمة في تحسين حياة الأيتام.

- تحفيز الحكومات والمؤسسات: لتعزيز السياسات والبرامج التي تضمن للأيتام حقوقهم الأساسية.

كيف يمكننا المساهمة؟

- دعم الجمعيات التي تهتم بالأيتام وتقديم المساعدات المادية والمعنوية.

- التطوع في المؤسسات التي تقدم الرعاية والتعليم للأطفال الأيتام.

- نشر الوعي حول أهمية توفير بيئة آمنة ومستقرة للأيتام.