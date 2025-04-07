7 إبريل: يوم اليتيم العالمي – فرصة لدعم الأيتام وتحقيق حقوقهم

يعد هذا اليوم فرصة لتوحيد الجهود وتوجيه الأنظار إلى الأيتام في المجتمع، والعمل على تحسين ظروف حياتهم ومنحهم الفرص التي تمكنهم من التمتع بحياة كريمة ومليئة بالفرص.
أهداف يوم اليتيم العالمي:
- زيادة الوعي حول حقوق الأيتام: تسليط الضوء على احتياجات الأيتام وتوفير الدعم لهم.
- تشجيع المشاركة المجتمعية: دعوة الأفراد والجمعيات للمساهمة في تحسين حياة الأيتام.
- تحفيز الحكومات والمؤسسات: لتعزيز السياسات والبرامج التي تضمن للأيتام حقوقهم الأساسية.
- دعم الجمعيات التي تهتم بالأيتام وتقديم المساعدات المادية والمعنوية.
- التطوع في المؤسسات التي تقدم الرعاية والتعليم للأطفال الأيتام.
- نشر الوعي حول أهمية توفير بيئة آمنة ومستقرة للأيتام.
لنجعل يوم اليتيم العالمي فرصة لتحسين حياة الأطفال الأيتام وضمان مستقبل أفضل لهم.
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