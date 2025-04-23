7 خطوات ذكية لتخزين الملابس الشتوية وتنظيم المنزل بعد الشتاء

الوكيل الإخباري- مع نهاية فصل الشتاء، تبدأ العائلات في ترتيب منازلها استعدادًا للموسم الجديد، وتبرز مهمة تخزين الملابس والبطانيات الشتوية كأحد التحديات الموسمية، خاصة في البيوت ذات المساحات المحدودة. ولضمان الحفاظ على الأغراض وجودتها حتى الشتاء المقبل، يُنصح باتباع هذه الخطوات السبع:

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تنظيف وتجفيف الأغراض: يجب غسل الملابس والبطانيات جيدًا وتجفيفها تمامًا لتفادي العفن أو الروائح.

اختيار وسائل التخزين المناسبة: استخدم أكياس التفريغ الهوائي للبطانيات، والصناديق البلاستيكية الشفافة، وأكياس قماشية للأنسجة الحساسة.

الحماية من الحشرات: وضع كرات نفتالين، أو أكياس اللافندر، أو خشب الأرز داخل أماكن التخزين، مع أكياس السيليكا لامتصاص الرطوبة.

اختيار الموقع المثالي: يُفضل استخدام المساحات تحت الأسرّة أو الرفوف العلوية، وتجنب الأماكن الرطبة أو المعرضة للحرارة المباشرة.

تنظيم الأغراض وتوفير المساحة: اعتمد أسلوب الطي العمودي، واستفد من الحقائب القديمة كوحدات تخزين، ولا تنسَ وضع تسميات واضحة.

الحفاظ على النظام: أعد فحص الأغراض كل فترة، وتخلّص من القطع غير الضرورية، مع استخدام وحدات تخزين تتماشى مع ديكور المنزل.

الاستعداد للشتاء المقبل: عند إخراج الأغراض، هوّها جيدًا وبعضها قد يحتاج لغسيل أو كيّ بسيط لإعادة الانتعاش.

بتنفيذ هذه الخطوات، لا توفر فقط المساحة، بل تحافظ أيضًا على جودة الملابس والبطانيات وتسهّل عليك إعادة استخدامها في موسم البرد المقبل.