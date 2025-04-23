7 خطوات ذكية لتخزين الملابس الشتوية وتنظيم المنزل بعد الشتاء

تنظيف وتجفيف الأغراض: يجب غسل الملابس والبطانيات جيدًا وتجفيفها تمامًا لتفادي العفن أو الروائح.
اختيار وسائل التخزين المناسبة: استخدم أكياس التفريغ الهوائي للبطانيات، والصناديق البلاستيكية الشفافة، وأكياس قماشية للأنسجة الحساسة.
الحماية من الحشرات: وضع كرات نفتالين، أو أكياس اللافندر، أو خشب الأرز داخل أماكن التخزين، مع أكياس السيليكا لامتصاص الرطوبة.
اختيار الموقع المثالي: يُفضل استخدام المساحات تحت الأسرّة أو الرفوف العلوية، وتجنب الأماكن الرطبة أو المعرضة للحرارة المباشرة.
تنظيم الأغراض وتوفير المساحة: اعتمد أسلوب الطي العمودي، واستفد من الحقائب القديمة كوحدات تخزين، ولا تنسَ وضع تسميات واضحة.
الحفاظ على النظام: أعد فحص الأغراض كل فترة، وتخلّص من القطع غير الضرورية، مع استخدام وحدات تخزين تتماشى مع ديكور المنزل.
الاستعداد للشتاء المقبل: عند إخراج الأغراض، هوّها جيدًا وبعضها قد يحتاج لغسيل أو كيّ بسيط لإعادة الانتعاش.
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