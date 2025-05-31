السبت 2025-05-31 12:36 م
 

7 طرق لخفض فاتورة الكهرباء عند استخدام المكيفات في الصيف

غعغع
تعبيرية
 
السبت، 31-05-2025 11:45 ص

الوكيل الإخباري-  مع ارتفاع درجات الحرارة، يزداد الاعتماد على أجهزة التبريد، ما يؤدي إلى ارتفاع استهلاك الكهرباء بشكل كبير، خاصة مع التوقعات بوصول عدد المكيفات في العالم إلى 5.6 مليارات بحلول 2050، وفقًا لوكالة الطاقة الدولية. ولتخفيف الضغط على فواتير الكهرباء، إليك 7 طرق فعالة للحفاظ على برودة المنزل وتقليل الاستهلاك:

1. استخدم المراوح بدلاً من المكيفات
تستهلك المراوح طاقة أقل بكثير.
يمكن تعزيز التبريد بوضع دلو ثلج أمام المروحة.

2. نظّف وصُن مكيف الهواء بانتظام
استبدال فلاتر الهواء وتنظيف النظام يزيد من كفاءته ويوفر الطاقة.

3. اضبط منظم الحرارة على 25°C
كل درجة مئوية إضافية توفر 2% من فاتورة الكهرباء.
ارتدِ ملابس خفيفة، واشرب الماء، واستخدم المراوح لتبريد إضافي.

4. استخدم الستائر لعزل حرارة الشمس
الستائر الفاتحة والمزدوجة تقلل حرارة الشمس حتى 45%.
أغلقها خلال النهار لتقليل اكتساب الحرارة.

5. استفد من الهواء الطبيعي
افتح النوافذ ليلاً وصباحًا للتهوية.
أغلقها مع ارتفاع الحرارة للحفاظ على البرودة.

6. تجنب تشغيل الأجهزة التي تولد حرارة خلال النهار
مثل الفرن، التلفاز، مجفف الملابس.
استخدمها ليلاً، أو استبدل الطهي بالسلطات أو الشواء الخارجي.

7. أوقف تشغيل الأجهزة عند عدم الحاجة
لا تترك المكيفات والمراوح تعمل دون وجودك في الغرفة.
ركّز التبريد في المساحات المستخدمة فقط.

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الجزيرة 

 
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