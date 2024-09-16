72,5 مليون دولار ثمن عملات نادرة بمزاد دنماركي

الوكيل الإخباري- بيعت مجموعة عملات معدنية جمعها دنماركي وحُفظت في مكان آمن لمدة قرن، بمبلغ 14,8 مليون يورو في مزاد أقيم أمس في كوبنهاغن، على ما أعلنت الدار المسؤولة عن البيع لوسائل إعلام محلية.



وفي نهاية جلسة مزايدات استمرت ثماني ساعات في العاصمة الدنماركية، بيعت القطع الـ286 المعروضة بمبلغ إجمالي قدره 14 مليوناً و820 ألفاً و900 يورو، بحسب وكالة أنباء "ريتساو".

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ولفت مايكل فورنيتز، مدير الفرع الدنماركي لدار مزادات "ستاكس بويرز" Stack's Bowers، في تصريحات للوكالة، إلى أن المجموعة بيعت بسعر أعلى بنسبة 25% من التقديرات.



وبيع خلال المزاد جزء واحد فقط من مجموعة برون الهائلة والنادرة، المؤلفة من نحو 20 ألف قطعة التي سُحبت من التداول لمدة قرن، وتُقدّر قيمتها بـ72,5 مليون دولار.



وكان لارس إميل برون، رجل الأعمال الدنماركي المولع بتجميع العملات، اشترى هذه المجموعة من عائلة بيل براهي الأرستقراطية في عام 1922. وقد توفي في العام التالي، وأدرج ضمن وصيته شرطاً خاصاً ببيع المجموعة.



وأوضحت هيلي هورسنيس، المسؤولة عن مجموعة العملات والميداليات في المتحف الوطني الدنماركي لوكالة فرانس برس في مايو، أن "شائعات تقول إن برون، بعد رؤية الدمار الذي خلفته الحرب العالمية الأولى، كان خائفاً جداً من حدوث شيء ما للمجموعة الوطنية (الخاصة بالمتحف)؛ لذلك كتب وصية تنص على وجوب الاحتفاظ بمجموعته على سبيل الاحتياط ضمن المجموعة الوطنية لمئة عام بعد وفاته".