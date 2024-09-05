78 ألفاً سُرقت هواتفهم في شوارع بريطانيا 2024

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا)، أن بيانات المسح المتعلق بالجريمة في إنجلترا وويلز أظهرت أن 78 ألف شخص تعرضوا لسرقة هواتفهم أو حقائبهم في الشوارع البريطانية خلال عام حتى مارس (آذار) 2024م.
ووفقاً لتحليل وزارة الداخلية للبيانات، فإن حوادث السرقة بلغت أكثر من 200 حادث يومياً في أنحاء إنجلترا وويلز خلال الـ12 شهراً الماضية.
وأسفرت 0.8% فقط من حوادث السرقة عن توجيه اتهام لشخص ما، في حين تم إغلاق 81.9% من تحقيقات الشرطة قبل العثور على مشتبه به.
وأظهرت استخبارات الشرطة، أنه من المرجح أن تكون حوادث السرقة ناجمة عن الطلب المتزايد على الهواتف المستعملة في المملكة المتحدة وفي الخارج.
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