78 ألفاً سُرقت هواتفهم في شوارع بريطانيا 2024

الوكيل الإخباري- تعهدت الحكومة البريطانية، باتخاذ إجراءات صارمة لمواجهة سرقة الهواتف، بعد ارتفاع حوادث السرقة بأكثر من 150% العام الماضي.



وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا)، أن بيانات المسح المتعلق بالجريمة في إنجلترا وويلز أظهرت أن 78 ألف شخص تعرضوا لسرقة هواتفهم أو حقائبهم في الشوارع البريطانية خلال عام حتى مارس (آذار) 2024م.

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