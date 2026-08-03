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8 آلاف رمانة و9500 تفاحة.. حفل خطوبة لبناني يتحول إلى لوحة فنية - صور

شصي
لوحة طبيعية
 
الإثنين، 03-08-2026 11:17 ص

الوكيل الإخباري-   شهدت حفلات الزفاف والخطوبة توجهًا جديدًا يعتمد على عناصر غير تقليدية في الديكور، حيث حلت فاكهتا الرمان والتفاح مكان الزهور في إحدى حفلات الخطوبة التي أقيمت في بيروت.

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وأوضحت منسقة حفلات الزفاف اللبنانية سارية يونس أن اختيار الرمان والتفاح جاء لما يحملانه من رمزية في ثقافة الشرق الأوسط، إذ يرتبطان بالحب والوفرة والازدهار والبدايات الجديدة.


واستخدم في تصميم الحفل نحو 8 آلاف حبة رمان و9500 تفاحة، خضعت جميعها لطلاء يدوي وتغليف خاص لتصبح جزءًا من الهوية البصرية للمكان، بدلًا من كونها مجرد عناصر تزيينية.


وأكدت يونس أن الاتجاه الحديث في ديكورات الزفاف لم يعد يعتمد على الزهور والألوان فقط، بل على تصميمات تعكس قصص الأزواج وشخصياتهم، وتحول العناصر الطبيعية إلى أعمال فنية تحمل معاني عاطفية وثقافية.

 


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