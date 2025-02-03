8 طرق ذكية لتوفير بيانات الإنترنت على هاتفك – جربها الآن!

الوكيل الإخباري- في عصرنا الرقمي، أصبح الاتصال بالإنترنت ضروريًا، لكن مشكلة نفاد باقة الإنترنت بسرعة تؤرق العديد من المستخدمين. هناك عدة خطوات يمكن اتخاذها للحفاظ على استهلاك البيانات:

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- تقليل استخدام البيانات في الخلفية: انتقل إلى "الإعدادات" > "استخدام البيانات"، وقم بإيقاف التطبيقات التي تستهلك بيانات كبيرة في الخلفية.

- تفعيل وضع توفير البيانات: في "الإعدادات" > "استخدام البيانات"، فعّل خيار "توفير البيانات" لتقليل استهلاك التطبيقات للبيانات.

- تحديث التطبيقات عبر Wi-Fi فقط: في متجر التطبيقات، انتقل إلى "الإعدادات" > "تحديث التطبيقات تلقائيًا" وحدد "عبر Wi-Fi فقط".

- تقليل جودة الفيديوهات: عند مشاهدة الفيديوهات، قم بتقليل الجودة إلى 480p أو أقل لتقليل استهلاك البيانات.

- استخدام إصدارات خفيفة من التطبيقات: مثل "Facebook Lite" و"Messenger Lite"، التي تستهلك بيانات أقل.

- مسح ذاكرة التخزين المؤقت بانتظام: انتقل إلى "الإعدادات" > "التخزين" > "التخزين الداخلي" > "البيانات المخبأة" لمسح ذاكرة التخزين المؤقت.

- تفعيل ميزة توفير البيانات في المتصفح: في "Google Chrome"، فعّل خيار "Lite Mode" لتقليل استهلاك البيانات أثناء التصفح.

- إيقاف المزامنة التلقائية: في "الإعدادات" > "الحسابات"، قم بتعطيل المزامنة التلقائية للحسابات التي لا تحتاج إلى تحديث مستمر.