8 طرق ذكية لتوفير بيانات الإنترنت على هاتفك – جربها الآن!

- تقليل استخدام البيانات في الخلفية: انتقل إلى "الإعدادات" > "استخدام البيانات"، وقم بإيقاف التطبيقات التي تستهلك بيانات كبيرة في الخلفية.
- تحديث التطبيقات عبر Wi-Fi فقط: في متجر التطبيقات، انتقل إلى "الإعدادات" > "تحديث التطبيقات تلقائيًا" وحدد "عبر Wi-Fi فقط".
- تقليل جودة الفيديوهات: عند مشاهدة الفيديوهات، قم بتقليل الجودة إلى 480p أو أقل لتقليل استهلاك البيانات.
- استخدام إصدارات خفيفة من التطبيقات: مثل "Facebook Lite" و"Messenger Lite"، التي تستهلك بيانات أقل.
- مسح ذاكرة التخزين المؤقت بانتظام: انتقل إلى "الإعدادات" > "التخزين" > "التخزين الداخلي" > "البيانات المخبأة" لمسح ذاكرة التخزين المؤقت.
- تفعيل ميزة توفير البيانات في المتصفح: في "Google Chrome"، فعّل خيار "Lite Mode" لتقليل استهلاك البيانات أثناء التصفح.
- إيقاف المزامنة التلقائية: في "الإعدادات" > "الحسابات"، قم بتعطيل المزامنة التلقائية للحسابات التي لا تحتاج إلى تحديث مستمر.
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