9 دول عربية على موعد مع "كسوف القرن"

الوكيل الإخباري- لو زعم أحدٌ في الماضي أنه يعرف مواعيد كسوف الشمس وصَدق لَوُصِف بالساحر، إلا أن مثل هؤلاء اليوم علماء، يتقنون متابعة حركة الأجرام السماوية ويعرفون أننا على موعد قريب مع "كسوف القرن".



الخبرات المتراكمة والتطورات العلمية المتسارعة، لاسيما في العقود الأخيرة، منحت الإنسان القدرة على استباق بعض الظواهر الطبيعية والتنبؤ بمواعيدها. أقربها لقاء مرتقب مع "كسوف القرن" الحادي والعشرين.



هذه الظاهرة الطبيعية سيكون لنا موعد معها في 2 أغسطس 2027، وستكون على شكل كسوف كلي للشمس يستمر 6 دقائق و23 ثانية، لكنه سيبدو من مناطق روسيا الجنوبية كسوفاً جزئياً فقط. هذا الكسوف سيكون الأطول منذ عام 1991.

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