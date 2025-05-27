99 بالمئة من ذهب الأرض يأتي من هذا المكان!

الوكيل الإخباري- كشفت دراسة حديثة أجرتها جامعة غوتنغن الألمانية أن نحو 99% من ذهب الأرض مخزن في لبّها، حيث يتسرب منه ببطء شديد نحو السطح عبر طبقة الوشاح، ما قد يفتح المجال لاكتشافات مستقبلية.

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وأوضح الباحثون أن نواة الأرض ليست معزولة كما كان يُعتقد، بل تتفاعل مع الطبقات العليا، وتنقل الذهب ومعادن ثمينة أخرى مثل البلاديوم والروديوم والبلاتين إلى الصخور البركانية، خاصة في الجزر المحيطية مثل هاواي.



ورغم هذا الأمل، أشار العلماء إلى أن الوصول إلى اللب مستحيل (2900 كم عمقًا)، وأن معظم الذهب الموجود على سطح الأرض جاء أصلاً من نيازك اصطدمت بالكوكب عبر العصور.

سكاي نيوز