99 بالمئة من ذهب الأرض يأتي من هذا المكان!

وأوضح الباحثون أن نواة الأرض ليست معزولة كما كان يُعتقد، بل تتفاعل مع الطبقات العليا، وتنقل الذهب ومعادن ثمينة أخرى مثل البلاديوم والروديوم والبلاتين إلى الصخور البركانية، خاصة في الجزر المحيطية مثل هاواي.
ورغم هذا الأمل، أشار العلماء إلى أن الوصول إلى اللب مستحيل (2900 كم عمقًا)، وأن معظم الذهب الموجود على سطح الأرض جاء أصلاً من نيازك اصطدمت بالكوكب عبر العصور.
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